Bocardi brinca que terno encolheu após espectador dizer que ele engordou

"Rodrigo, é impressão minha ou você engordou? Vamos malhar", escreveu o espectador, que teve a mensagem lida pelo jornalista ao vivo no telejornal.

"Pior é que eu estou tentando. Não sei o que está acontecendo nessa quarentena. Esse negócio de pedalar parado, correr parado...", respondeu Bocardi, completando: "Estou fazendo isso, o problema é que eu acho que os ternos estão encolhendo".