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Bocardi brinca que terno encolheu após espectador dizer que ele engordou

Jornalista da TV Globo brincou, ao vivo no BDSP, após receber mensagem de telespectador que disse ter reparado que Rodrigo Bocardi havia engordado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jun 2020 às 09:10

Publicado em 17 de Junho de 2020 às 09:10

O jornalista Rodrigo Bocardi
O jornalista Rodrigo Bocardi Crédito: Reprodução/Instagram @rodrigobocardi
O jornalista Rodrigo Bocardi, apresentador do Bom Dia São Paulo, da TV Globo, respondeu com bom-humor a um espectador que enviou uma mensagem dizendo ter a impressão que ele engordou em meio à pandemia do novo coronavírus
"Rodrigo, é impressão minha ou você engordou? Vamos malhar", escreveu o espectador, que teve a mensagem lida pelo jornalista ao vivo no telejornal. 

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"Pior é que eu estou tentando. Não sei o que está acontecendo nessa quarentena. Esse negócio de pedalar parado, correr parado...", respondeu Bocardi, completando: "Estou fazendo isso, o problema é que eu acho que os ternos estão encolhendo".

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