Bocardi brinca que terno encolheu após espectador dizer que ele engordou

O jornalista Rodrigo Bocardi, apresentador do Bom Dia São Paulo, da TV Globo, respondeu com bom-humor a um espectador que enviou uma mensagem dizendo ter a impressão que ele engordou em meio à pandemia do novo coronavírus.
"Rodrigo, é impressão minha ou você engordou? Vamos malhar", escreveu o espectador, que teve a mensagem lida pelo jornalista ao vivo no telejornal.
"Pior é que eu estou tentando. Não sei o que está acontecendo nessa quarentena. Esse negócio de pedalar parado, correr parado...", respondeu Bocardi, completando: "Estou fazendo isso, o problema é que eu acho que os ternos estão encolhendo".