Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Luto na arte

Morre John Le Carré, de 'O Espião que Sabia Demais', aos 89 anos

Le Carré escreveu 25 romances e um volume de memórias, 'O Túnel de Pombos: Histórias da Minha Vida' (Record)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 dez 2020 às 09:28

Publicado em 14 de Dezembro de 2020 às 09:28

O escritor John Le Carré
O escritor John Le Carré Crédito: BePolar/Reprodução/Instagram @bepolar.fr
O escritor britânico John Le Carré morreu aos 89 anos, neste sábado, dia 12. Autor de "O Espião que Sabia Demais" e de outros livros de espionagem, ele teve uma pneumonia. Sua morte foi confirmada por seu agente neste domingo (13).
"Com grande tristeza devo anunciar que David Cornwell, conhecido mundialmente como John Le Carré, morreu depois de uma curta doença, não relacionada com a Covid-19, na noite de sábado, 12 de dezembro. Ele tinha 89 anos. Nosso pensamento está com seus quatro filhos, sua família e sua mulher, Jane", publicou Jonny Geller, diretor do grupo Curtis Brown, agência com sede em Londres.
Le Carré ficou conhecido por livros com um texto elegante, fluido e sagaz que o consagrou. Sua carreira foi impulsionada pelo conhecimento real do mundo da espionagem. Seu primeiro romance, "O Morto ao Telefone", foi lançado em 1961, quando ele ainda trabalhava no MI6, o serviço de inteligência britânico.
Embora tenha iniciado suas publicações na mesma época em que James Bond ganhava as plateias dos cinemas, sua prosa sempre foi encaminhada para outro lado do cotidiano dos agentes secretos. A vida dos espiões em sua literatura não estava inscrita sempre no universo de glamour das aventuras de 007 e Le Carré sempre tratou de deixar isso bem claro.

Veja Também

Dançarina trans capixaba entra para o Bonde das Maravilhas

Após superar Covid, Alok visita a filha recém-nascida no hospital

Mãe de Cristiano, da dupla com Zé Neto, morre após parada cardiorrespiratória

Seus personagens podem ser covardes com breves momentos de coragem, profissionais atrapalhados ajudados pela sorte ou pessoas de caráter questionável. Esses retratos despertaram a ira de muitos de seus ex-colegas espiões, prontos a criticá-lo.
Le Carré escreveu 25 romances e um volume de memórias, "O Túnel de Pombos: Histórias da Minha Vida" (Record). Foram mais de 60 milhões de cópias de seus livros vendidas em todo o mundo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A jornalista estava internada em estado grave no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte
Após cinegrafista, morre repórter da Band vítima de acidente em estrada de Minas Gerais
Barril de petróleo
Diante do colapso global, um novo Brasil
Imagem de destaque
Horóscopo semanal: previsões dos signos de 20 a 26 de abril de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados