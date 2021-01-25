Alvaro Nobre está pronto para brilhar no Brasil com seus hits

Apesar da pandemia, este é o período de maior mudança na carreira do cantor que não para de planejar novidades Crédito: Divulgação

Os fãs de sertanejo já têm pelo menos dois hits do cantor capixaba Alvaro Nobre para incluir na playlist. “Vida de Bêbo” e “Engatilhado” já contam com mais de 500 mil visualizações no Youtube e mais de 350 mil plays no Spotify. Com histórias diferentes, o sucesso das duas músicas veio para ditar o novo ritmo da carreira do artista, que promete lançar mais cinco singles em 2021 e está pronto para brilhar no Brasil.

Em “Vida de Bêbo” , a letra é sobre curtir um dia de bar com direito, é claro, a muita confusão e alegria. Já “Engatilhado” fala sobre aquele momento difícil em um relacionamento quando você é dispensado e trocado por um outro amor. Ou seja, as duas canções se assemelham muito com os altos e baixos da vida real e, por isso, os fãs podem se identificar com as situações das letras.

Segundo Alvaro Nobre, ele se sente cada vez mais pronto para 2021. “Estamos planejando muita coisa bacana. 2020 foi um ano de muito estudo, dedicação e composição. 2021 é o ano em que tudo isso se concretiza”, afirma o cantor.

O sucesso de Alvaro não se limita ao mundo virtual. O artista já tem sentido nas ruas a força de suas músicas e o retorno positivo dos fãs. Apesar da pandemia, este é o período de maior mudança na carreira promissora do cantor que não para de planejar novidades.

Ainda para 2021, os fãs podem se preparar porque Alvaro já tem pelo menos cinco músicas no gatilho para serem lançadas. Ainda de acordo com o artista, a expectativa neste ano também é alta de poder retomar as apresentações com a presença do público assim que for permitido pelos órgãos competentes.

Segundo Alvaro Nobre, a expectativa neste ano é alta de poder retomar as apresentações com a presença do público. Foto registrada antes da pandemia Crédito: Divulgação

REALIZAÇÃO DE SONHO

Para dar um up na sua carreira de cantor, Alvaro já foi morar em Goiânia (GO), cidade considerada capital do sertanejo brasileiro. Neste período, o artista focou no profissionalismo da atividade e, quando voltou ao Espírito Santo, trouxe conhecimento, experiência e uma energia ainda maior para fazer das suas músicas os hits dos brasileiros.

Para dar um up na sua carreira de cantor, Alvaro já foi morar em Goiânia, cidade considerada capital do sertanejo brasileiro Crédito: Divulgação

Recentemente, Alvaro estendeu seu trabalho para o Estado do Paraná, nos programas de TV e rádio de maior alcance na região. Em abril deste ano, com a possível liberação dos shows, o cantor planeja retornar ao Sul do país para cumprir uma agenda de shows.