Priscilla Alcântara lança álbum após vencer 'The Masked Singer Brasil'

Pegando o gancho da final do The Masked Singer Brasil na qual foi a vencedora na última terça-feira, dia 19, na TV Globo, Priscilla Alcântara lança o seu mais novo álbum, Você Aprendeu a Amar?. Algumas faixas do EP foram gravadas com participações especiais, como a dos rappers Emicida, que está na música de trabalho Você Aprendeu a Amar?, e Projota, que faz atuação em Meu Sim é Todo Seu.