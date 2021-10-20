The Masked Singer

Priscilla Alcântara, vestida de unicórnio, vence o reality The Masked Singer

Ela cantou 'I Will Always Love You', de Whitney Houston
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 out 2021 às 08:33

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 08:33

A artista Priscilla Alcântara
A artista Priscilla Alcântara Crédito: Reprodução/Instagram @blessedalcantara
A cantora Priscilla Alcântara, 25, venceu o reality musical The Masked Singer (Globo) após apresentações vestida de unicórnio ao longo do programa. Ela superou a performance do ator Nicollas Prates, 24, que cantou usando a fantasia de monstro. A vencedora ganhou R$ 150 mil para gastar no AliExpress e mais R$ 100 mil para gastos livres.
Conhecida por apresentar Bom Dia & Cia (SBT), entre 2005 e 2013, Priscilla é também compositora, instrumentista e atriz. Foi cantora gospel e youtuber. Na animação "A Caminho da Lua", da Netflix, ela cantou a música-tema "Vou Voar" que embalava os sonhos do jovem que desejava chegar à lua.
A última performance do unicórnio no The Masked Singer levou a cantora Simone, uma das juradas, às lágrimas. Priscilla cantou "I Will Always Love You", grande sucesso de Whitney Houston, e "Quando a Chuva Passar", conhecida na voz de Ivete Sangalo. Em suas apresentações no reality, a artista escolheu clássicos do pop nacional e internacional.
"Vi a oportunidade de servir as pessoas através do meu dom", disse Priscilla. Segundo ela, o principal desafio do reality foi interpretar canções já conhecidas. Sem máscara e vitoriosa, a cantora encerrou o programa interpretando "Single Ladies", sucesso de Beyoncé.
Prates, o segundo colocado, também ganhou vários elogios dos jurados e da apresentadora Ivete Sangalo. "Você é muito jovem, mas é muito sagaz", disse a cantora. "Estamos diante de um artista completo". Ele cantou "'Uptown Funk", de Bruno Mars.
O programa desta terça (20) também teve outras revelações: a atriz Jéssica Ellen era a gata espelhada e a atriz Cris Vianna era a arara.
Exibido nas noites de terça, o reality foi uma aposta bem-sucedida da Globo de colocar celebridades para cantar em fantasias luxuosas enquanto outros famosos e o público tentavam adivinhar quem eram os mascarados.
Antes mesmo da final da 1ª temporada, a Globo acertou com a Endemol Shine Brasil, dona do formato, uma 2ª safra do programa para 2022.
Além da audiência, o programa também gerou bom engajamento nas redes sociais, ao motivar o público a adivinhar quem está por trás das máscaras.

