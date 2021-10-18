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Reality show

Saiba como será a final do The Masked Singer Brasil

Primeira temporada do reality musical chega ao fim nesta terça-feira (19), prometendo duelos emocionantes

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 14:10

Emanuel Vargas da Silva

Emanuel Vargas da Silva

Publicado em 

18 out 2021 às 14:10
O elenco de
O elenco de "The Masked Singer": Ivete Sangalo (apresentadora) e os jurados Taís Araújo, Rodrigo Lombardi, Eduardo Sterblitch e Simone Crédito: Kelly Fuzaro
As investigações do 'The Masked Singer Brasil' estão chegando ao fim! A grande final do reality acontece nesta terça-feira (19) após a novela 'Império'. No início, eram 12 personagens participantes, mas agora restam apenas quatro na disputa: a Arara, o Unicórnio, o Monstro e a Gata Espelhada.
Com apresentação de Ivete Sangalo e Camilla de Lucas nos bastidores, os jurados Taís Araújo, Rodrigo Lombardi, Simone e Eduardo Sterblitch tiveram a missão de descobrir quem estava por trás da máscara e se emocionaram a cada apresentação.
"As revelações foram momentos importantes. A gente ficava com uma mistura de sentimentos, com pena de tirar a máscara e querendo saber quem era ao mesmo tempo. Muitos personagens me emocionaram muito, era bonito ver a revelação das pessoas e a emoção que elas sentiam no palco"
Taís Araújo - Atriz e jurada
Para abrir a finalíssima, os jurados se apresentam juntos, pela primeira vez, com Ivete Sangalo. E para definir o grande vencedor serão dois combates - Gata Espelhada contra Unicórnio e Arara contra Monstro - os dois menos votados pela plateia serão desmascarados e os dois mais votados se enfrentam em um combate final, cujo vencedor será escolhido pelos jurados.
"Não é fácil adivinhar quem está por trás da máscara, principalmente quando é um artista do segmento diferente da música, fica difícil de reconhecer a voz", explica Simone.
A temporada de estreia do reality chega ao fim nesta terça-feira na TV Globo, logo após a exibição do episódio da novela “Império”. 'The Masked Singer Brasil' também é exibido no canal Multishow, às quartas-feiras.

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