'The Voice Brasil': Boninho anuncia data de estreia e nova dinâmica com 5 jurados

The Voice Brasil tem data de estreia para 10º temporada Crédito: Reprodução/Twitter/@thevoicebrasil

A 10ª temporada de The Voice Brasil já possui data para estrear na TV Globo. Segundo Boninho, o reality de competição musical vai começar a ser exibido no dia 26 de outubro.

A atração será transmitida todas as terças e quintas, depois da novela Império, e será apresentada por Tiago Leifert. No Instagram, o diretor revelou que o programa terá cinco técnicos.

São eles: Carlinhos Brown, Lulu Santos, Claudia Leitte, Iza e Michel Teló. "Vem aí a nova temporada com o 5º técnico e muitas novidades. O The Voice Brasil está lindo. Vozes e histórias emocionantes", publicou.

Porém, a dinâmica deste ano será diferente. O perfil oficial do programa no Twitter comunicou que: "Um quinto técnico agirá às escondidas, deixando a disputa ainda mais imprevisível e imperdível".

No início do mês passado, o site de entretenimento da Globo, o Gshow, já havia dado mais detalhes de como funcionaria a disputa. Teló terá a missão de montar um time especial, formado por participantes que não forem aprovados nas fases das "audições às cegas", perderem as "batalhas" ou forem eliminados dos quatro times nas etapas iniciais.