Datena anuncia saída da Band para concorrer à presidência em 2022

O apresentador José Luiz Datena Crédito: Band/Reprodução

José Luiz Datena vai deixar o cargo de apresentador do Brasil Urgente (Band) para se candidatar à presidência da República em 2022. O anúncio foi feito no programa da última terça-feira (12) pelo próprio jornalista, que é pré-candidato pelo Partido Social Liberal (PSL), ex-partido do atual presidente Jair Bolsonaro.

Datena disse que o seu interesse na política é de ser “um bom brasileiro” e que para se candidatar precisará deixar a emissora.

“Platão, que foi um sábio, dizia: se você não entrar na política e não for um bom cidadão, com boa intenção – e meu único interesse em entrar na política, o mau político continuará lá e ele vai ocupar o lugar do bom político”, declarou Datena, dizendo que a vontade de concorrer a um cargo político é desejo antigo.

“Um dia, um político importante disse que o político tem senso ridículo. O outro me disse que político não pode ter ética. Por essas frases e outras eu não entrei para a política até agora”, disse.