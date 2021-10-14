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Datena anuncia saída da Band para concorrer à presidência em 2022

Ele é candidato pelo PSL, que teve fusão com o DEM; ainda não há data para a sua despedida da TV

Publicado em 

14 out 2021 às 12:24

Publicado em 14 de Outubro de 2021 às 12:24

O apresentador José Luiz Datena
O apresentador José Luiz Datena Crédito: Band/Reprodução
José Luiz Datena vai deixar o cargo de apresentador do Brasil Urgente (Band) para se candidatar à presidência da República em 2022. O anúncio foi feito no programa da última terça-feira (12) pelo próprio jornalista, que é pré-candidato pelo Partido Social Liberal (PSL), ex-partido do atual presidente Jair Bolsonaro.
Datena disse que o seu interesse na política é de ser “um bom brasileiro” e que para se candidatar precisará deixar a emissora.
“Platão, que foi um sábio, dizia: se você não entrar na política e não for um bom cidadão, com boa intenção – e meu único interesse em entrar na política, o mau político continuará lá e ele vai ocupar o lugar do bom político”, declarou Datena, dizendo que a vontade de concorrer a um cargo político é desejo antigo.
“Um dia, um político importante disse que o político tem senso ridículo. O outro me disse que político não pode ter ética. Por essas frases e outras eu não entrei para a política até agora”, disse.
Além de Datena, a União Brasil - fruto da fusão do PSL e do DEM - tem dois pré-candidatos à presidência, o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta (DEM) e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM). A União Brasil ainda inicia uma tentativa de trazer o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, como candidato em 2022.

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