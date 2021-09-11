Datena fala como foi fumar maconha pela primeira vez

O apresentador José Luiz Datena Crédito: Reprodução/Band

José Luiz Datena, 64, revelou a seus telespectadores como foi sua experiência com a maconha. Durante o Brasil Urgente (Band) desta sexta-feira (10), o apresentador contou que a situação aconteceu em sua adolescência.

"Eu tentei fumar maconha uma vez na minha vida, quando eu era moleque. Devia ter uns 16, 17 anos. Foi a coisa mais horrível que eu senti na minha vida", disse Datena, que falou também do consumo de bebidas alcoólicas.

"Eu tomando cerveja ficava mais doido que os caras que fumavam esses negócios aí. Nunca usei drogas, nunca gostei. Aí fui tentar fumar um trem desses outra vez, achei uma porcaria de marca maior. Mas cerveja eu tomei por muito tempo e perdi parte do pâncreas por conta disso", completou.

A fala surgiu quando o programa mostrava uma matéria de apreensão de drogas em São Paulo, que deixou Datena assustado com a quantidade encontrada.

Num outro momento do jornalístico, o apresentador ainda sugeriu que a Band também contratasse Tiago Leifert, agora que ele anunciou sua saída da TV Globo.