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Novos rumos

César Tralli se despede do SP1 depois de 10 anos

Tralli assume a apresentação do Jornal Hoje após Maju Coutinho, 43, ir para o Fantástico, com a saída de Tadeu Schmidt, 47, que irá apresentar o BBB 22.

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 14:31

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 out 2021 às 14:31
Segundo Tralli, que faz parte do time da Globo desde 1993, a missão de apresentar o JH foi recebida com gratidão, entusiasmo e alegria.
Nas redes sociais, fãs e internautas comentaram a despedida do jornalista e afirmaram que o apresentador irá deixar saudade. Crédito: Reprodução/ Rede Globo
O jornalista César Tralli, 50, se despediu da apresentação do jornal SP1 nesta quarta-feira (13). "Chegou um momento bem difícil para mim, e imagino que para vocês também. Estou me despedindo do SP1 depois de 10 anos", começou.
"Quero te agradecer do fundo do coração por tanto carinho, por confiar no meu trabalho e por essa relação de respeito e de muito amor que nós construímos", continuou. Já emocionado, o apresentador diz que irá fazer um convite aos telespectadores.
"Tentem alongar ao máximo o seu horário de almoço, e aí você começa no SP1, assiste o Globo Esporte, porque aí eu vou te encontrar feliz no Jornal Hoje". Tralli assume a apresentação do Jornal Hoje após Maju Coutinho, 43, ir para o Fantástico, com a saída de Tadeu Schmidt, 47, que irá apresentar o BBB 22.
"Quem vai estar aqui contigo no meu lugar é um amigo, um profissional que eu admiro muito, que é o nosso querido Alan Severiano", diz o apresentador, mostrando estar acompanhado de seu sucessor no programa.
"Queria dizer para você cuidar bem desse jornal tão especial, leal, espetacular. Dessa equipe maravilhosa daqui", continuou Tralli, falando com Severiano, 45, que em seguida agradeceu pela recepção do apresentador. "Te admiro há muito tempo", diz, "e para mim é uma felicidade muito grande estar aqui fazendo o SP1".
Nas redes sociais, fãs e internautas comentaram a despedida do jornalista e afirmaram que o apresentador irá deixar saudade. "Meu Deus o César Tralli saindo do SPTV, meu almoço já era", escreveu um internauta.
"SPTV sem o Tralli não é SPTV", escreveu outro. "Agora o Brasil inteiro vai ter o carisma do Tralli nas suas tardes! Aproveitem povo", pontuou uma terceira. "O Tralli se despedindo do SP1 e eu triste. Adoro ele apresentando", afirmou outra. "Boa sorte Tralli no seu novo desafio... Sentiremos saudades, mas o Alan também é outra fera, que seja bem-vindo!", completou um internauta.

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