Maju Coutinho relembra mensagem de Poliana Abritta: "Tão acolhedora"

Maju Coutinho e Polianna Abritta no palco do 'Fantástico' Crédito: Foto: Reprodução/Instagram/João Cotta/@polianaabrita

A jornalista e futura apresentadora do programa Fantástico (Globo), Maju Coutinho, 43, contou nesta segunda-feira (11) que a também jornalista Poliana Abritta, 46, a acolheu e mandou uma mensagem carinhosa para ela, ao descobrir que as duas seriam parceiras no programa dominical.

"Poliana me mandou uma mensagem tão acolhedora quando ficou confirmado que trabalharíamos juntas que, na mesma noite, sonhei que nós duas éramos as bailarinas da abertura do programa", relembrou na legenda de uma publicação feita em seu Instagram.

"Ela estava de verde, eu de creme. Era uma dança leve, flutuante. Contei o sonho para Poli que disse: 'uma apresentação em dupla é uma dança mesmo'. Vamos nessa, Poliana Abritta", concluiu a jornalista, que também desejou boa sorte a Tadeu Schmidt, 47, que irá assumir a apresentação do BBB 22.

Schmidt foi anunciado oficialmente o novo apresentador do Big Brother Brasil, durante o Fantástico deste domingo (10). A confirmação foi feita por Boninho, diretor do reality, que agradeceu ao jornalista "por aceitar essa loucura, esse fogo no parquinho".

O anúncio foi feito durante uma brincadeira em que o Big Fone tocou enquanto Schmidt dava a classificação do Brasileirão ao lado dos cavalinhos do Fantástico. "Todo mundo sabe que Big Fone tem consequência", brincou Boninho, que apareceu no palco do programa por um telão.

Schmidt, por sua vez, se emocionou ao falar que estava honrado pelo convite. "Radiante, empolgado e com coração apertado por deixar o Fantástico após 14 anos. Amo o Fantástico", afirmou ele, antes de anunciar Maju Coutinho para seu lugar. A mudança, no entanto, deve acontecer em algumas semanas ainda.

O programa agora ficará sob o comando de Poliana Abritta, que continua em seu posto, e de Maju Coutinho, que deixará o Jornal Hoje, cargo que assumiu em 2019 após saída de Sandra Annemberg. Maju já vinha cobrindo férias dos apresentadores fixos do Fantástico e agora assumirá a apresentação.

Dando continuidade à troca de apresentadores, o jornalista Cesar Tralli, 50, será recebido no estúdio do Jornal Hoje por Maju Coutinho, 43, na próxima quarta-feira (13). A ideia é que ambos façam a passagem de bastão para o comando do jornalístico.