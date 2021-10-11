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Poliana Abritta comemora parceria com Maju Coutinho: 'vocé é bem vinda demais'

Relembre a trajetória da jornalista que irá assumir o comando do programa dominical após a saída de Tadeu Schmidt para o ‘BBB’
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 out 2021 às 15:11

Publicado em 11 de Outubro de 2021 às 15:11

Maju Coutinho e Polianna Abritta no palco do 'Fantástico'
Maju Coutinho e Polianna Abritta no palco do 'Fantástico' Crédito: Foto: Reprodução/Instagram/João Cotta/@polianaabrita
Após o anúncio da saída de Tadeu Schmidt do Fantástico para comandar o Big Brother Brasil em 2022, sua parceira Poliana Abritta deu as boas vindas à Maju Coutinho, que assumirá o lugar do jornalista na apresentação do programa dominical.
Na noite de domingo, 11, logo depois que foi feita a revelação, Poliana saudou a sua nova companheira em postagem na rede social Ela publicou três fotos ao lado de Maju no palco do Fantástico.
"Maju, querida! Nossa galeria de fotos começa hoje. Você é bem vinda demais!", escreveu a jornalista, que espera grandes feitos da parceria. "Vai ser uma troca linda, minha nova parceira. Feliz e emocionada com a história que vamos escrever juntas."

Relembre a trajetória de Maju Coutinho

Na Globo desde 2007, Maria Júlia Coutinho atuou como repórter dos telejornais locais de São Paulo por seis anos. Ela foi escalada provisoriamente para apresentar a previsão do tempo no Globo Rural e no Bom Dia Brasil em 2013.
Seu carisma fez sucesso e, no ano seguinte, foi para o Hora 1, onde informava a previsão do tempo de forma descontraída, dizendo "com que roupa" os brasileiros deveriam sair de casa, brincando com os versos de Noel Rosa.
Depois de ser a "moça do tempo" de outros telejornais, estreou no Jornal Nacional em 2015, levando seu estilo único de interpretar os mapas meteorológicos ao vivo.
Como plantonista, Maju apresentou o Jornal Hoje pela primeira vez em 2017 e o Jornal Nacional em 2019, poucos meses antes de estrear como titular na bancada do JH.
A jornalista é também uma das apresentadoras do programa e podcast 'Papo de Política', da GloboNews. Ela esteve no palco do Fantástico em 2019 substituindo Poliana Abritta em suas férias.
"Depois de assumir o desafio de apresentar o JH sozinha, especialmente durante a pandemia, quando o jornal estava com informações muito quentes, agora tenho o prazer de ir para o Fantástico, um programa que sempre admirei e no qual sempre quis trabalhar, com a honra de ter uma mulher ao meu lado", disse Maju Coutinho.

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