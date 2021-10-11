Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
BBB  22

Tiago Leifert, Fátima Bernardes e Mion, famosos celebram Tadeu Schmidt no BBB

Apresentador deixa o Fantástico após 14 anos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 out 2021 às 09:27

Publicado em 11 de Outubro de 2021 às 09:27

O jornalista e apresentador do Fantástico Tadeu Schmidt
O jornalista e apresentador do Fantástico Tadeu Schmidt Crédito: João Cotta/TV Globo
Depois de oficializado no comando do Big Brother Brasil 22, o apresentador Tadeu Schmidt, 47, recebeu carinho do público em geral e também de amigos famosos.
Em suas redes sociais, Tadeu mandou um recado geral e se disse feliz por ter sido escolhido para essa missão tão importante e que está com o coração apertado.
Dentre os amigos que deram parabéns estão Fátima Bernardes, que assim como ele deixou o jornalismo para se lançar no entretenimento. "Parabéns! Vai ser demais!", postou ela.
Tiago Leifert se posicionou favorável ao seu substituto. "O querido Tadeu é a escolha ideal para o BBB: Inteligente, experiente e bem-humorado. Parabéns e boa sorte, Tadeu! Como telespectador do BBB, estou muito feliz que é você", disse Tiago. "Não deixa eles pipocarem, Tadeu! Vai com tudo", emendou.
Marcos Mion, cujo nome sempre foi muito forte para assumir a vaga deixada por Tiago Leifert, foi outro que deu as felicitações ao amigo nesse novo desafio. "Melhor escolha! Tadeuzola, apresentar um reality de confinamento que mexe com o país é uma nave louca que coloca fogo no parquinho e dá vontade de imitar o Chewbacca no discurso de eliminação", brincou.
O DJ Alok também se rendeu a Schmidt. "Incrível! Parabéns! Você vai arrebentar como sempre."
Ingrid Guimarães comentou na página de Tadeu que ele vai arrasar na nova função. Marcos Veras também desejou sucesso na nova caminhada assim como o narrador esportivo Everaldo Marques.

ANÚNCIO NO FANTÁSTICO

Tadeu foi anunciado oficialmente o novo apresentador do BBB durante o Fantástico deste domingo (10). A confirmação foi feita por Boninho, diretor do reality, que agradeceu ao jornalista "por aceitar essa loucura, esse fogo no parquinho".
O anúncio foi feito durante uma brincadeira em que o Big Fone tocou enquanto Schmidt dava a classificação do Brasileirão ao lado dos cavalinhos do Fantástico. "Todo mundo sabe que Big Fone tem consequência", brincou Boninho, que apareceu no palco do programa por um telão.
Schmidt, por sua vez, se emocionou ao falar que estava honrado pelo convite. "Radiante, empolgado e com coração apertado por deixar o Fantástico após 14 anos. Amo o Fantástico", afirmou ele, antes de anunciar Maju Coutinho para seu lugar. A mudança, no entanto, deve acontecer em algumas semanas ainda.
Curiosamente, em recente entrevista ao F5, ele dizia que queria se tornar o apresentador mais longevo do Fantástico. "Tenho sim essa expectativa. Já era fã do programa como espectador e passei a ser mais fã ainda como jornalista. O Fantástico tem essa coisa motivante que é ir além", apontou na ocasião.
O programa agora ficará sob o comando de Poliana Abritta, que continua em seu posto, e de Maju Coutinho, que deixará o Jornal Hoje, cargo que assumiu em 2019 após saída de Sandra Annemberg. Maju já vinha cobrindo férias dos apresentadores fixos do Fantástico e agora assumirá a apresentação.

Veja Também

Tadeu Schmidt deixa Fantástico para assumir comando do BBB 22

Ex-BBB e No Limite, André Martinelli sai de SP para ver baleias no ES

Em "A Fazenda", Bil Araújo faz fofoca do "BBB" e é desmentido por Nego Di na internet

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos BBB
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 14/04/2026
Imagem de destaque
É sempre oportuno voltar a falar de vacinação
Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados