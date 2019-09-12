Globo nega saída de Cesar Tralli para a CNN Brasil

O rumor da saída de Cesar Tralli ganhou força nas redes sociais após a publicação da reportagem "Cesar Tralli está com um pé fora da Globo" na coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia
Redação de A Gazeta

12 set 2019 às 05:23

Publicado em 12 de Setembro de 2019 às 05:23

Crédito: Reprodução/Instagram @cesartralli
Após boatos surgidos nas redes sociais e em alguns sites indicando que o jornalista Cesar Tralli seria o próximo contratado da CNN Brasil, a Globo negou a possibilidade nesta quarta-feira, 11.
Procurada pelo E+, a emissora disse, por meio de sua assessoria, que "a informação não procede".
Cesar Tralli encerrou o SPTV desta quarta-feira, 11, como de costume, despedindo-se do público e anunciando sua volta ao telejornal no dia seguinte: "Terminou, então, amanhã tem mais. [...] Forte abraço, fique em paz e até amanhã ao meio-dia".
O rumor da saída de Cesar Tralli ganhou força nas redes sociais após a publicação da reportagem "Cesar Tralli está com um pé fora da Globo" na coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia.
CNN Brasil
Recentemente, a jornalista Monalisa Perrone deixou a emissora, onde apresentava o Hora 1, para ir à CNN Brasil.
Em um vídeo, ela falou sobre seus motivos para deixar a Globo: "Ser titular de um telejornal no horário nobre eu acho que é o desafio que faltava na minha vida profissional. Faltava isso."

