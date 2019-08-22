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JUSTIÇA

César Tralli vence processo contra policial que foi chamado de bandido

Ofendido pedia uma indenização de R$ 100 mil

Publicado em 22 de Agosto de 2019 às 13:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 ago 2019 às 13:38
César Tralli Crédito: Reprodução
O jornalista César Tralli, 48, e a TV Globo venceram um processo movido por um policial citado em uma reportagem veiculada pelo SPTV. 
A reportagem falava sobre uma investigação da Corregedoria da Polícia Militar que relacionava um grupo de policiais ao tráfico de drogas. Foram presos 12 homens do 50º Batalhão. Ao comentar a reportagem, Tralli disse: "É ótimo que a própria PM corte na carne esses péssimos policiais, policiais bandidos na verdade".
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O policial autor do processo foi solto logo após a reportagem e não chegou a ser indiciado formalmente. No documento, ele alegava que o apresentador "feriu a sua honra" ao chamar policiais ainda não condenados de bandidos e pediu uma indenização no valor de R$ 100 mil. 
O juiz, no entanto, entendeu que "quando a mídia presta informação revestida de interesse público, ainda que acompanhada por comentários de alerta à sociedade, não é possível falar em ofensa à honra".
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A decisão ainda cabe recurso no STJ (Superior Tribunal de Justiça).

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