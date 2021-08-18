Look de Camilla de Lucas no 'The Masked Singer' custa R$ 19 mil

A vice-campeã do "BBB 21" usou uma roupa que custa 19 mil reais Crédito: @Camilladelucas

O look que a ex-bbb Camilla de Lucas usou no programa "The Masked Singer Brasil" de ontem, deu o que falar. A vice-campeã do "BBB 21" usou uma roupa que custa 19 mil reais.

O top e a bermuda são da grife francesa Balmain. Somadas, as peças valem R$ 18.918.

Após a repercussão do look, ela explicou que não gastou um centavo sequer com a peça. Como é famosa, ela recebeu o look prontinho para usar no programa da TV Globo.