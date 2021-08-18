Look de Camilla de Lucas no 'The Masked Singer' custa R$ 19 mil

O look que a ex-bbb Camilla de Lucas usou no programa "The Masked Singer Brasil" de ontem, deu o que falar. A vice-campeã do "BBB 21" usou uma roupa que custa 19 mil reais.
O top e a bermuda são da grife francesa Balmain. Somadas, as peças valem R$ 18.918.
Após a repercussão do look, ela explicou que não gastou um centavo sequer com a peça. Como é famosa, ela recebeu o look prontinho para usar no programa da TV Globo.
"Oh, meu povo. Os famosos não pagam nadinha! A marca que dá o look para gente vestir. E, para um programa de fantasiado, os looks devem ser diferentes", afirmou ela após sentir que muitos estavam com dúvidas. Bem-humorada, a ex-BBB ainda fez referência ao meme que explodiu após o reality. "Voltei para a comunidade com os R$ 40 mil e investi", brincou.