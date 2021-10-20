Flay dá festão de aniversário e é pedida em casamento pelo namorado

A ex-BBB e cantora Flayslane, a Flay Crédito: Ari Prensa/Divulgação

A cantora e ex-BBB Flay ficou noiva na frente de mais de 200 convidados na noite de terça (19). Ela foi pedida em casamento pelo modelo Pedro Maia Leonel.

A ex-sister comandou o palco de seu aniversário de 27 anos com direito a muito funk e animação. Em determinado momento, Pedro Maia subiu ao palco durante a apresentação, tirou uma aliança do bolso, se ajoelhou e fez o pedido.

"Casa comigo, meu amor? Eu te amo demais", disse ele que rapidamente recebeu uma resposta positiva e foi abraçado por ela.

Pelas redes sociais, Pedro fez uma declaração de amor à cantora. "Feliz aniversário, meu amor. Você é tudo para mim. Te amo muito", publicou.

A cantora assumiu publicamente o namoro com o modelo Pedro Maia Leonel, 22, em janeiro. Ele faz parte do casting da agência Ford Models. A cantora publicou um vídeo beijando o rapaz em seu Tik Tok.

No vídeo, Flay brincava com um meme e apontava que, ao contrário de querer "um velho bem rico que me banque e me dê tudo", preferia "um novinho que me dê amor". Nesse momento, Pedro Maia aparecia. O modelo já desfilou na São Paulo Fashion Week e para marcas como Dolce e Gabbana, Amir Slama e Osklen.