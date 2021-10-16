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Rafael Zulu e Aline Becker anunciam nascimento de primeiro filho, Kalu

'Muito esperado por nós e pela nossa família', escreveu o ator
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 out 2021 às 10:53

Publicado em 16 de Outubro de 2021 às 10:53

O casal Rafael Zulu e Aline Becker
O casal Rafael Zulu e Aline Becker - Aline Becker no Instagram Crédito: Instagram/@alineebecker
Nasceu na manhã desta sexta-feira (15) Kalu, o primeiro filho do ator Rafael Zulu com a personal trainer Aline Becker. O casal anunciou a chegada do bebê em seus perfis no Instagram.
"Bem-vindo filhão, você estava sendo muito esperado por nós e pela nossa família! Aline Becker, meu amor, você é uma gigante... Que orgulho de dividir a vida com você!", escreveu o ator em seu perfil no Instagram. "Reconheço a força da mulher em muitas camadas da vida... Mas na hora do parto é um absurdo!"
A personal trainer também publicou em seu perfil algumas fotos do parto junto de Rafael. "De mãos dadas, firmes, na nossa caminhada!", escreveu.
Durante a madrugada, o ator mostrou a rede de apoio para a companheira antes do parto, com direito a acupuntura auricular, e a personal trainer publicou um print do registro das contrações.
O bebê já tem um perfil no Instagram, com mais de 6.000 seguidores, que é administrado pelos pais.
Rafael também publicou em seus stories o mapa astral da criança, que tem sol em Libra, ascendente em Escorpião e lua em Aquário.
Neste sábado (16), o ator postou foto da primeira interação da filha de 14 anos, Luiza, que teve durante o relacionamento com Maria Clara Mesquita, e Kalu. "Sou um pai que tem pouca estrutura emocional para viver e ver essa imagem dos seus filhos se encontrando pela primeira vez! Farei de tudo para que vocês entendam a importância da amizade entre irmãos."

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