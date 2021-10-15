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Cesar Tralli se despede do SP1 com choro e aplauso da equipe

Jornalista será substituído por Alan Severiano após 10 anos no telejornal
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 out 2021 às 15:30

Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 15:30

Cesar Tralli
Cesar Tralli Crédito: Instagram/cesartralli
O jornalista Cesar Tralli, 50, encerrou nesta sexta-feira (15) sua jornada de dez anos como apresentador do SP1, da Globo. Ele, que já tinha anunciado sua ida para o Jornal Hoje, fez sua despedida com direito a choro e aplauso de colegas de trabalho.
"Que saudade já estou de vocês. Aguenta coração", afirmou ele no final do telejornal. "Estou aqui mais uma vez para agradecer seu carinho, sua generosidade. Muito obrigada por me deixar almoçar com vocês por esses 10 anos. Foi bom demais."
Tralli ainda falou que "sempre sonho trazer mais notícias boas, imagino que seja o que você quer também. Por isso a gente está aqui, para informar, denunciar, cobrar, sugerir, observar, aplaudir os bons exemplos, combater tanta injustiça, tanta desigualdade que a gente tem na nossa Grande São Paulo".
O jornalista agora sairá de férias por alguns dias e deve estrear no comando do Jornal Hoje no final do mês. Ele aproveitou a despedida para pedir que as pessoas recebam bem seu substituto no SP1, o jornalista Alan Severiano, antes de ser aplaudido por toda equipe do jornal. "Amo muito vocês. Vocês fazem isso, eu só represento vocês".
Nas redes sociais, internautas também se emocionaram com Tralli chorando enquanto os créditos do telejornal subiam na tela. "Caiu um cisco aqui. Grande profissional, que Deus continue te abençoando", afirmou uma. "Não é todo mundo que tem a honra de ser aplaudido na sua despedida de um trabalho", comentou outro.
A troca do comando do SP1 é apenas uma parte de uma série de mudanças que a Globo anunciou nas últimas semanas. Com a confirmação de Tadeu Schmidt como novo apresentador do Big Brother Brasil, Maju Coutinho vai substituí-lo no Fantástico. No lugar dela, Tralli assume o Jornal Hoje, e no SP1 estreará Alan Severiano.

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