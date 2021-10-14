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Roger Waters se casa pela quinta vez aos 78 anos e afirma estar muito feliz

Ex-Pink Floyd, ele publicou fotos da união com Kamilah Chavis nas redes sociais

Publicado em 14 de Outubro de 2021 às 14:10

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 out 2021 às 14:10
Roger Waters, ex-vocalista da banda Pink Floyd, casou com Kamilah Chavis
Roger Waters, ex-vocalista da banda Pink Floyd, casou com Kamilah Chavis Crédito: Instagram/rogerwaters
Aos 78 anos, Roger Waters se casou pela quinta vez. Na quarta (13), ele compartilhou nas redes sociais foto da união com Kamilah Chavis. "Estou muito feliz", escreveu o ex-Pink Floyd na legenda das imagens.
Em 2015, Waters se separou de Laurie Durning, sua quarta esposa. Eles moraram juntos por 10 anos.
O primeiro casamento do músico foi com Judith Trim, sua namorada de infância. Ele também foi casado Lady Carolyne Christie, com que teve dois filhos, Harry e India.
Também teve um filho, Jack Fletcher, com a terceira mulher, Pricilla Phillips, com quem ficou casado de 1993 até 2001.

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