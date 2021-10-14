Roger Waters se casa pela quinta vez aos 78 anos e afirma estar muito feliz

Roger Waters, ex-vocalista da banda Pink Floyd, casou com Kamilah Chavis Crédito: Instagram/rogerwaters

Aos 78 anos, Roger Waters se casou pela quinta vez. Na quarta (13), ele compartilhou nas redes sociais foto da união com Kamilah Chavis. "Estou muito feliz", escreveu o ex-Pink Floyd na legenda das imagens.

Em 2015, Waters se separou de Laurie Durning, sua quarta esposa. Eles moraram juntos por 10 anos.

O primeiro casamento do músico foi com Judith Trim, sua namorada de infância. Ele também foi casado Lady Carolyne Christie, com que teve dois filhos, Harry e India.