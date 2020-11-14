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Rio de Janeiro

Em português, Roger Waters pede voto para viúva de Marielle

O ex-integrante do Pink Floyd que fez campanha nos shows contra Bolsonaro em 2018 diz em vídeo que a 'ela vai tirar o Brasil dos assassinos'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2020 às 16:29

Publicado em 14 de Novembro de 2020 às 16:29

Roger Waters pediu voto para viúva de Marielle, Monica Benicio, num vídeo no Facebook
Roger Waters pediu voto para viúva de Marielle, Monica Benicio, num vídeo no Facebook Crédito: Facebook / Reprodução
A um dia das eleições municipais, Roger Waters publicou um vídeo em suas redes sociais neste sábado (14), em que aparece pedindo votos para Monica Benício, viúva de Marielle Franco. "Retire o Brasil dos assassinos e bandidos, dos milicianos, e devolvam-no ao povo", diz, em português, o ex-baixista e líder do Pink Floyd.
"Vote, vote, vote. E lembre-se, nós estamos com você", diz Waters. Monica está concorrendo a vereadora do Rio pelo PSOL, mesmo partido que elegeu Marielle para a Câmara Municipal, em 2016. Socióloga e ativista de direitos humanos, a ex-vereadora foi assassinada aos 38 anos de idade em uma emboscada no centro da capital fluminense, no dia 14 de março de 2018. "Que emoção!!! O Roger Waters, fundador do Pink Floyd, gravou um depoimento emocionante pedindo para que no domingo os brasileiros retirem o país dos assassinos e o devolvam ao povo", comemorou a candidata.
Essa não é a primeira vez que o líder do Pink Floyd se manifesta sobre a política brasileira. Em maio, Waters participou de uma "live" com Marina Silva e com os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Henrique Cardoso, além de outras lideranças políticas.
Ele também tem criticado publicamente Jair Bolsonaro desde antes das eleições presidenciais. Em 2018, durante sua última turnê no Brasil, ele incluiu o nome do presidente em uma lista de pessoas que considera neofascistas e que era exibida nos palcos ao lado da mensagem "Ele Não".

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