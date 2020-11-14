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Conversa

Bolsonaro vai à Granja do Torto para se encontrar com Guedes

O encontro não estava previsto na agenda. Nem a assessoria da Presidência da República nem a do Ministério da Economia informaram o motivo do encontro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2020 às 16:21

Publicado em 14 de Novembro de 2020 às 16:21

Presidente da República, Jair Bolsonaro, em evento voltado ao turismo em Brasília
Presidente da República, Jair Bolsonaro, em evento voltado ao turismo em Brasília Crédito: Isac Nóbrega
O presidente Jair Bolsonaro deixou o Palácio da Alvorada no iniciou da tarde deste sábado (14), em direção à Granja do Torto, onde atualmente reside o ministro da Economia, Paulo Guedes. No último domingo (8), o presidente também esteve no local.
O encontro não estava previsto na agenda dos dois. Nem a assessoria da Presidência da República nem a do Ministério da Economia informaram o motivo do encontro até o momento.
Neste final de semana, o presidente deve viajar para o Rio de Janeiro por conta das eleições municipais. Os horários não foram divulgados pela Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom).

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