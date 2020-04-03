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Polêmica

Roger Waters critica Bolsonaro e cospe ao falar nome dele em música

Músico fez cover de canção para reclamar de 'homem que quer machucar'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2020 às 10:10

Publicado em 03 de Abril de 2020 às 10:10

O cantor Roger Waters apresentando o cover da canção
O cantor Roger Waters apresentando o cover da canção "El derecho de vivir en paz", de Victor Jara Crédito: Instagram/@rogerwaters
O cantor britânico Roger Waters, 76, fez críticas aos governos de Bolsonaro, Trump e de demais presidentes de países pelo mundo. O músico publicou nas redes sociais um cover da música "The Right to Live in Peace" / "El Derecho de Vivir en Paz", composta pelo músico chileno Víctor Jara em 1971.
Na música, que exalta os protestos no Chile de 2019, Waters mudou alguns versos para tocar nas feridas de países como o Brasil ao criticar a ascensão de presidentes que, segundo ele, "machucam as pessoas".
Na música ele canta um trecho que diz: "Então tome cuidado Bolsonaro, Guido, Modi e Trump / Os cacerolazo [panelaço] são mais altos que todos vocês / Está batendo no coração das pessoas / E a mensagem é perfeitamente clara / Nossa Terra mãe nunca estará à venda".

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Assim que ele fala o nome do presidente do Brasil, dá uma cusparada no chão (veja no vídeo abaixo).
Na legenda da postagem, Waters mais uma vez cita o Brasil. "Isso é para as pessoas de Santiago, Quito, Jafa, Rio, La Paz, Nova York, Bagdá, Budapeste e todos os lugares em que o homem quer nos machucar", escreveu.
Ver essa foto no Instagram

I've re-recorded Victor Jara's great song "The Right to Live in Peace". This is for the people of Santiago & Quito & Jaffa & Rio & La Paz & New York & Baghdad & Budapest and everywhere else the man means us harm. Love R. Watch full video: bit.ly/rwvjright Thanks to brother Dr. Pablo López in Chile for the video editing. ---- El derecho de vivir Poeta Ho Chi Minh Que golpea de Vietnam A toda la humanidad Ningún cañón borrará El surco de tu arrozal El derecho de vivir en paz - From my cell in New York City I can hear the cacerolazos I can smell you Pinera All fucking rats smell the same You can shoot out the eyes of the children You were always that fucking insane But youll never snuff out the flame. - And in Jaffa, and in Quito In Bagdad and Delhi and Maine In Saskatchawan and in Rio Enough with this living in chains The river that runs through the streets Is a river of brotherly love And the eagle will be humbled by the dove - So beware Bolsonaro, Giuido and Modi and Trump The Cacerolazo is louder than all of your guns Its the beating heart of the people And the message is perfectly plain Our mother earth will never be for sale - Tío Ho, nuestra canción Es fuego de puro amor Es palomo palomar Olivo del olivar Es el canto universal Cadena que hará triunfar El derecho de vivir en paz Es el canto universal Cadena que hará triunfar El derecho de vivir en paz El derecho de vivir en paz

Uma publicação compartilhada por Roger Waters (@rogerwaters) em

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