Roger Waters critica Bolsonaro e cospe ao falar nome dele em música

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I've re-recorded Victor Jara's great song "The Right to Live in Peace". This is for the people of Santiago & Quito & Jaffa & Rio & La Paz & New York & Baghdad & Budapest and everywhere else the man means us harm. Love R. Watch full video: bit.ly/rwvjright Thanks to brother Dr. Pablo López in Chile for the video editing. ---- El derecho de vivir Poeta Ho Chi Minh Que golpea de Vietnam A toda la humanidad Ningún cañón borrará El surco de tu arrozal El derecho de vivir en paz - From my cell in New York City I can hear the cacerolazos I can smell you Pinera All fucking rats smell the same You can shoot out the eyes of the children You were always that fucking insane But youll never snuff out the flame. - And in Jaffa, and in Quito In Bagdad and Delhi and Maine In Saskatchawan and in Rio Enough with this living in chains The river that runs through the streets Is a river of brotherly love And the eagle will be humbled by the dove - So beware Bolsonaro, Giuido and Modi and Trump The Cacerolazo is louder than all of your guns Its the beating heart of the people And the message is perfectly plain Our mother earth will never be for sale - Tío Ho, nuestra canción Es fuego de puro amor Es palomo palomar Olivo del olivar Es el canto universal Cadena que hará triunfar El derecho de vivir en paz Es el canto universal Cadena que hará triunfar El derecho de vivir en paz El derecho de vivir en paz