Roger Waters homenageia Marielle Franco e parte da plateia vaia

Roger Waters presta homenagem a Marielle Franco durante show no Brasil; família da vereadora morta subiu ao palco Crédito: Reprodução/Instagram @renatabelich

De passagem pelo Rio de Janeiro com seu show de forte conteúdo político, Roger Waters homenageou na noite desta quarta-feira, 24, a vereadora carioca Marielle Franco, assassinada em março, e recebeu em seu palco, no Maracanã, a filha dela, Luyara Santos, a viúva, Mônica Benício, e a irmã, Anielle Franco.

Elas entregaram ao cantor britânico, fundador do Pink Floyd, uma camiseta com os dizeres "Lute como Marielle Franco", que ele imediatamente vestiu. Waters abriu o microfone às três, que puxaram um coro de "ele não", referindo-se ao presidenciável Jair Bolsonaro (PSL). A plateia em parte aplaudiu e em parte vaiou o trio enlutado.

O músico, que tocou todo o tempo debaixo de chuva, contou ter ficado de "coração partido" ao ler sobre a execução da parlamentar num jornal, à época do crime. "Eu estava em Londres e li uma notícia que partiu meu coração. Guardei no meu bolso", disse, antes de exibir o recorte, reproduzido num telão. "Marielle está conosco, no nosso coração e de muitas formas. Marielle Franco é a líder deste País".

O cantor então citou nominalmente quatro deputadas do PSOL recém-eleitas no Rio com o intuito levar adiante as mesmas pautas Marielle, em defesa da população negra e de favelas, notadamente - Renata Souza, Dani Monteiro, Monica Francisco (antigas colaboradoras) e Talíria Petrone. Uma foto delas também foi mostrada no telão. "Elas representam a semente que Marielle Franco plantou em sua vida curta, mas importante", definiu.

Waters então chamou os familiares de Marielle ao palco. "Isso aqui é uma família, quer eles gostem ou não", afirmou Mônica, já provocando vaias de uma parcela dos presentes. "São 224 dias sem resposta. Não há democracia enquanto o estado não responder", disse a viúva, numa alusão ao fato de que o assassinato não foi elucidado até hoje.

Logo em seguida, Mônica puxou o "ele não". Emocionado, Waters depois continuou: "Sou um defensor dos direitos humanos, como são muitas pessoas aqui. Infelizmente, nem todos no mundo defendem os direitos de todos independentemente de etnia e nacionalidade", criticou, citando os palestinos.

A divisão do Maracanã, de 47 mil pessoas, segundo informações da produção, começou antes mesmo do início do show, e atravessou a noite até o último acorde - como tem sido ao longo da trajetória no Brasil da turnê "Us + Them", que coincide com o tenso período eleitoral e que já passou por São Paulo, Brasília, Salvador e Belo Horizonte. Durante todo o espetáculo se ouviu o embate entre os gritos de "ele não" e "mito" de lado a lado.

Apoiadores de Fernando Haddad (PT) chegaram de adesivos colados às roupas - alguns relataram à reportagem terem sido interpelados arbitrariamente por seguranças à entrada do estádio, que alegaram ser proibido o uso de itens de propaganda. Mas todos foram liberados. Eleitores de Bolsonaro usavam camisetas com o rosto do candidato.

Entre momentos de coro em clássicos do Pink Floyd, como "Speak to me", "Time", "Wish you were here", "Money" e "Us and them", todos pontuados por projeções de alta voltagem crítica a políticos de direita, como o presidente norte-americano Donald Trump - o alvo preferencial de Waters -, os fãs manifestaram suas preferências.

O ápice foi em "Another brick in the wall", quando surgem no telão mensagens de resistência ao neofascismo. O nome de Bolsonaro, que tinha sido incluído numa lista de políticos assim denominados por Waters, no primeiro show no Brasil, em São Paulo, dia 9, não voltou a ser citado (ele repetiu o que já fizera após a polêmica da estreia nas datas que se seguiram).