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  • Junior Chicó desembarca em Vitória com o stand-up 'Quebrando o Armário'
Show de humor

Junior Chicó desembarca em Vitória com o stand-up 'Quebrando o Armário'

Na apresentação, humorista conta através de piadas como foi o processo de se assumir gay para família e amigos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 15 de Novembro de 2021 às 09:00

O humorista Junior Chicó conta de forma bem humorada como foi o processo de se assumir gay no show
O humorista Junior Chicó conta de forma bem humorada como foi o processo de se assumir gay no show "Quebrando o Armário" Crédito: Juliana Batista/Divulgação
Um humorista pernambucano viciado em memes e coxinha. É assim que ficou conhecido na internet o comediante Junior Chicó, que traz pela primeira vez ao Espírito Santo o seu show solo 'Quebrando o Armário'. Nele, Junior conta de forma bem humorada como foi o processo de se assumir gay para família e amigos, e como isso influenciou no seu trabalho e relações pessoais.
Com suas histórias engraçadíssimas, vem provocando gargalhadas pelos palcos de stand-up em todo o Brasil e promete divertir o público capixaba nesta terça-feira, dia 16, no Vix Comedy Club. O show acontece a partir das 20h.
Chicó ganhou destaque nacional após participar do Prêmio Multishow de Humor, em 2017. Um dos nomes mais promissores de stand-up comedy no Rio de Janeiro, o humorista integrou o elenco de um dos grupos de maior relevância no cenário nacional, o ‘Comédia em Pé’, responsável por revelar talentos como Fábio Porchat, Léo Lins, Fernando Caruso, entre outros.
“Estou muito empolgado! É a primeira vez que faço show em Vitória e já vai ser estreando meu 1º show solo no 1º comedy club de comédia do Espírito Santo. Então vai ser uma grande celebração de várias primeiras vezes acontecendo num momento tão especial”, comemora o humorista.

Serviço

  • Stand-up comedy 'Quebrando o Armário'
  • Com o humorista Junior Chicó
  • Quando: 16 de novembro (terça-feira), às 20h
  • Onde: Vix Comedy (R. Sete de Setembro, 269 - Centro, Vitória - ES)
  • Ingressossympla.com.br

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