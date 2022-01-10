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Folha de São Paulo

Julia Lemmertz fala sobre vídeo vazado de Alexandre Borges: 'Sacanagem'

Mesmo após divórcio, atriz diz que guarda muito carinho pelo ator
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 12:53

Júlia Lemmertz durante entrevista no 'Conversa com Bial'
Júlia Lemmertz durante entrevista no 'Conversa com Bial' Crédito: Globo
Julia Lemmertz, 58, abriu o jogo sobre o casamento com o ator Alexandre Borges e deu sua opinião sobre o vídeo íntimo do ex-marido, vazado em 2016.
"Achei uma sacanagem. Quantas coisas fiz quando era jovem, imagina se tivesse alguém na minha cola. Mas não penso mais nisso", disse à Ela, em referência ao flagra no qual o ator estava em festa íntima com outras mulheres.
A atriz declara que o divórcio foi bastante impactante, já que passaram 22 anos juntos, e, por isso, não pretende se casar novamente, mas ela reforça que o carinho continua e que eles seguem amigos "para a vida toda". "Foi um impacto e sigo processando. Eu e Alexandre ainda estamos num processo de descolamento", afirma. "Mas estou bem, inteira, gostando de ser solteira."
Lemmertz também discutiu a importância de se posicionar no cenário político atual. "Nessa polêmica, neutro é xampu. Prefiro não ser considerada uma atriz que vende coisas que possam ser rentáveis do que me calar", disse. Ela conta que foi muito atacada nas redes sociais e decidiu parar de publicar tanto conteúdo ou rebater as críticas. "Não vou mais dar camisa para esse pessoal."
Atualmente, a atriz está no elenco da novela "Quando Mais Vida, Melhor!", da Globo, como a empresária Carmem Wollinger, que é arquirrival de Paula Terrare (Giovanna Antonelli).

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