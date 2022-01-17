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BBB22

No BBB 22, Confessionário tem cadeira gamer e decoração inspirada em jogos eletrônicos

Tadeu Schmidt diz que prova Bate e Volta seguirá na 22ª edição do programa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 09:37

Tadeu Schmidt mostra o confessionário do BBB 22
Tadeu Schmidt mostra o confessionário do BBB 22 Crédito: Globo/Reprodução
O apresentador Tadeu Schmidt apresentou na noite deste domingo (16) no Fantástico a nova decoração do confessionário do Big Brother Brasil 22. O espaço foi inspirado em games e jogos eletrônicos dos anos 1980 e 1990.
"Essa cadeira vai contar muita história! É daqui que vão falar 'é, Tadeu, hoje o meu voto vai ser por afinidade", brincou o apresentador. O modelo da cadeira segue o estilo gamer.
Schmidt também adiantou que a prova Bate e Volta, que surgiu no BBB 20, seguirá na 22ª edição do programa. A dinâmica permite que um dos participantes emparedados consiga se salvar da berlinda
No sábado (15), a Globo divulgou as primeiras imagens da casa do BBB. O local onde anteriormente ficava o quarto do líder foi transformado em um lounge para os participantes conversarem e fazerem planos. A academia também reduziu o tamanho para sobrar mais espaço para a interação. Mas o quarto do líder não foi mostrado.
A porta da casa do BBB se abre com o peso do corpo e dá acesso a uma sala colorida, onde ficará o botão do adeus. Se o participante quiser desistir, basta apertar o botão. Enquanto que o camarim ganhou mais espaço para os participantes capricharem no visual.
Um dos quartos tem uma decoração que mistura diferentes estampas e texturas na parede, colcha da cama e chão, mas que se complementam. O outro quarto da casa tem uma decoração inspirada no estilo grunge com muito xadrez. A novidade é uma cama suspensa.
A cozinha também é bastante colorida e permanece dividida em duas estações para os grupos da Xepa e Vip cozinharem separadamente. Do lado de fora da casa, eles terão uma piscina e poltronas e pufes para relaxar.

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