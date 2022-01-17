Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Repercussão

BBB 22: Sem Scooby, Piovani dividirá guarda dos filhos com Cintia Dicker

'Que loucura, irmão!', afirmou a modelo sobre ver o marido no reality
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 08:28

Luana Piovani, ex-mulher do novo participante do BBB 22, Pedro Scooby, diz que não vai comentar sobre o reality show
Luana Piovani, ex-mulher do novo participante do BBB 22, Pedro Scooby, vai dividir a guarda dos filhos com Cintia Dicker Crédito: Zanone Fraissat/Folhapress
Após a confirmação de que Pedro Scooby, 33, estará no Big Brother Brasil 22 (Globo), muitos fãs especularam sobre a guarda de seus três filhos, que ele compartilha com a atriz Luana Piovani, 45. Mas foi sua mulher, a modelo Cintia Dicker, 35, que esclareceu tudo, neste domingo (16).
Durante a ausência de Scooby, a guarda de Dom, 9, e dos gêmeos Bem e Liz, 5, continuará compartilhada, mas agora entre Piovani e a modelo. "Não precisam se preocupar. Eles estão comigo agora, depois vão para ela [Piovani], depois voltam para mim. Está tudo certo", afirmou Dicker.
Em conversa com seus seguidores no Instagram, a modelo disse estar recebendo muitas perguntas sobre BBB e que a sensação é a de "que loucura, irmão!". Ela acrescentou que a pior parte tem sido o confinamento e que está ansiosa para vê-lo no programa a partir de amanhã.
Sobre ela mesma ir ao reality, Dicker disse que "não gosto de falar 'eu nunca', porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, mas nesse momento agora eu não iria não. Aliás, dou parabéns para quem aceita, porque é coragem."
Já Piovani, que foi casada com Scooby por cerca de seis anos, já havia afirmando que não comentará o programa, apesar da participação do ex. "Nunca assisti [ao programa] na vida. Não é agora que eu vou ver. Eu vou acabar sabendo de algumas coisas aqui pelas redes sociais, mas enfim...".
"Acho que vocês não vão achar o entretenimento que vocês estão querendo aqui", já havia afirmado ela. "Mas eu estou adorando que vocês estão vindo me seguir, porque daí a gente fica numa tribo maior. Então bem-vindos a todos vocês que estão chegando."

Veja Também

BBB 22: Xand Avião brinca com nome de Eslovênia e perfil o chama de Safadão

Brothers ganham até 800 mil seguidores após anúncio; veja campeões

BBB 22: o que você precisa saber sobre o programa que começa nesta segunda

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB Famosos luana piovani pedro scooby
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Guns N'Roses em Cariacica: trânsito terá intervenções para show no domingo (12)
Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados