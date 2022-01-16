BBB 22: o que você precisa saber sobre o programa que começa nesta segunda

Paulo André, que mora em Vila Velha, e o capixaba Lucas Bissoli estão confirmados no BBB 22 Crédito: Montagem | Globo/Instagram

Desde 2002 a tradição é sempre a mesma: segunda quinzena de janeiro é tempo de Big Brother Brasil na TV Globo. Vinte anos após a primeira edição, a expectativa não poderia ser diferente. HZ preparou um resumão com tudo que você, sendo fã ou não do reality show, precisa saber para acompanhar a edição número 22.

Tem um capixaba e um paulistano, que mora de Vila Velha, confinados na disputa pelo prêmio final. As novidades da edição deste ano começam na apresentação, que contará com Tadeu Schmidt. O que não muda é a paixão dos fãs pelo programa. Todos os dias, na tela da TV Gazeta, o Big Brother garante o entretenimento do capixaba.

DESCOBERTAS DURANTE A PROGRAMAÇÃO

Como aconteceu no ano de 2021, a edição de 2022 teve seus participantes revelados durante a programação do canal na sexta-feira (14). São 20 participantes na casa, divididos por Camarote e Pipoca. Saiba quem estará na casa mais vigiada do Brasil

PIPOCA

Laís, médica, 30 anos, de Crixás-GO Luciano, ator e bailarino, 28 anos, de Florianópolis-SC Jessilane, bióloga e professora de biologia, 26 anos, da Bahia (BA), mas morando em Valparaíso de Goiás-GO Eliezer, designer e empresário, 31 anos, de Volta Redonda-RJ Eslovênia, estudante de marketing e modelo, 25 anos, nascida em João Pessoa/PB, mas morando em Caruaru/PE Bárbara, relações públicas e modelo, 29 anos, de Novo Hamburgo-RS Rodrigo, gerente comercial, 36 anos, de São José dos Campos-SP Natália, modelo e designer de unhas, 22 anos, de Belo Horizonte-MG Vinicius, bacharel em direito, 23 anos, de Crato-CE Lucas Bissoli, estudante de medicina, 31 anos, do Espírito Santo-ES

CAMAROTE

Arthur Aguiar, ator e modelo, 32 anos, do Rio de Janeiro-RJ Pedro Scooby, surfista, 33 anos, do Rio de Janeiro-RJ Brunna Gonçalves, bailarina e influencer, 30 anos, do Rio de Janeiro-RJ Maria, atriz e cantora, 21 anos, do Rio de Janeiro-RJ Jade Picon, empresária e influencer, 20 anos, de São Paulo-SP Douglas Silva, ator, 33 anos, do Rio de Janeiro-RJ Linn da Quebrada, cantora e atriz, 31 anos, de São Paulo-SP Tiago Abravanel, ator e apresentador, 34 anos, de São Paulo-SP Naiara Azevedo, cantora, 32 anos, de Farol-PR Paulo André, velocista, 23 anos, nascido em Santo André-SP, morador de Vila Velha-ES

CAPIXABA(S) CONFINADO(S)

Lucas Bissoli, brother do BBB 22 Crédito: Reprodução Instagram @bissolilucas

Entre os 22 escolhidos, da Pipoca ao Camarote, há dois capixabas na lista. O primeiro é o estudante de medicina Lucas Bissoli, de 31 anos, natural da Serra, mas morador de Vila Velha . O brother coleciona centenas de seguidores no Tik Tok e claro, deve ganhar novos números em outras redes sociais durante o confinamento. Ele ficou conhecido por fazer um vídeo dando uma piscadinha, que tem mais de 500 mil visualizações.

Paulo André se considera capixaba Crédito: Reprodução Instagram @iampauloandre

BBB DE CARA NOVA

Nesta temporada, Pipoca e Camarote habitam uma casa que faz um passeio pela “era pré-BBB”, trazendo de volta as cores neons, xadrez e composés característicos dos anos 1970, 1980 e 1990. A viagem vai direto à memória afetiva de muita gente e brinca com o estranhamento de quem não viveu a época, em um misto delicioso de provocação, charme e nostalgia.

Boninho e Tadeu Schmidt em frente às obras da casa do BBB Crédito: Reprodução/Instagram/@jbboninho

Mas também há cara nova quando se trata de apresentação. Tadeu Schmidt é quem comanda o programa diário da Globo. O apresentador deixou o Fantástico e embarcou na aventura após a saída de seu antecessor, Tiago Leifert.

CUIDADO AO CLICAR NO BOTÃO

Tão esperado quanto a lista de participantes do ‘Big Brother Brasil’, vem aí o botão do ‘BBB 22’. Ele chega como item inédito da temporada e fica à vista de todos na casa durante todo o período de confinamento. Portanto, quem tiver o momento “chega, eu quero sair” poderá acionar o botão e estará automaticamente eliminado do programa.

Mas, nada é assim tão simples. A decisão de sair é séria e, para apertar o botão, será necessário passar por algumas etapas, já que o item está protegido em uma caixa iluminada, fechada por escotilha. Além disso, ele só poderá ser acionado quando indicado pela luz verde, em horários determinados. Se estiver vermelho, não tem jeito. Pode até fazer a mala, mas vai ter que esperar.

PROGRAMAÇÃO ALÉM DA CASA

O ‘BBB 22’ está chegando e se existe um lugar para se manter informado sobre o reality é a #RedeBBB. Um novo programa e uma nova integrante. Influenciadora digital e ex-participante do ‘BBB 20’, Rafa Kalimann se junta a Ana Clara e Rhudson Victor no time que conta todas as novidades e comenta os principais acontecimentos da casa.

O aguardado ‘Bate-Papo BBB’, que, tradicionalmente, promove o primeiro contato da eliminada ou do eliminado com o público, dessa vez é comandado por Rafa Kalimann. O famoso “presente do eliminado” também está garantido na nova temporada, além, é claro, dos relatos em primeira mão de tudo que o participante viveu no jogo.

Estreante na função, Rafa conta que está muito animada para começar no time e descreve sua chegada à #RedeBBB como o sentimento de estar voltando para casa. “Mas agora espiando também”, observa.

Outro original da #RedeBBB, o ‘Parada BBB’ segue sob o comandado de Rhudson Victor, que volta para sua segunda temporada no time. Na atração, ele repercute tudo o que acontece na casa mais vigiada do Brasil com um olhar divertido e com foco nas redes sociais: o que bombou na web, os memes, a reação dos fãs anônimos e famosos.

Já a veterana Ana Clara tem novos desafios em 2022: além de comandar o ‘BBB – A Eliminação’ pela primeira vez, no Multishow, a apresentadora ganha um novo programa na #RedeBBB: o ‘Fora da Casa’ vai ao ar ao vivo, no Gshow e no Globoplay, às quintas-feiras, logo depois do programa da TV Globo. Nele, Ana Clara conta com convidados para debater e especular sobre o jogo, com bom humor e um novo olhar sobre o recém-eliminado. O programa também exibe conteúdos exclusivos de antes da entrada do participante na casa e aborda a nova rotina do ex-BBB e seus primeiros dias fora do confinamento.

Depois do sucesso da primeira temporada, o podcast ‘BBB Tá On’, comandado por Jeska Grecco e Samir Duarte, volta com tudo para esta edição trazendo conteúdos exclusivos, como a entrevista com o eliminado e o depoimento do líder da semana, gravado direto da casa para o Podcast do Líder.

Outra mudança acontece no CAT BBB, que será comandado por Dani Calabresa.

Bate-Papo BBB

Terças-feiras, após o programa da TV Globo. Ao vivo no Gshow e no Globoplay.



Fora da Casa

Quintas-feiras, após o programa da TV Globo. Ao vivo no Gshow e no Globoplay.



Parada BBB

Segundas, quartas e sextas-feiras, no Gshow e nos perfis oficiais do BBB no Facebook, Twitter e Youtube.



BBB Tá On

Episódios inéditos todas as segundas, quartas e sextas-feiras. Para ouvir no Gshow, no Globoplay ou nas plataformas de áudio.



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