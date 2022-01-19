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Luto no cinema

Gaspard Ulliel, que viveu Saint Laurent nas telas, morre em acidente de esqui

Ator francês de 37 anos participou de filmes de Jean-Pierre Jeunet e Xavier Dolan
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de Janeiro de 2022 às 14:36

O ator francês Gaspard Ulliel, de 37 anos, morreu após um acidente de esqui. A morte foi confirmada em nota enviada por seu agente à AFP.
Ulliel era conhecido do grande público por filmes como "Eterno Amor ", de Jean-Pierre Jeunet, "Saint Laurent", de Bertrand Bonello e "É Apenas o Fim do Mundo" de Xavier Dolan. O último rendeu ao ator o César de melhor ator em 2017.
Dono de uma carreira eclética, participou de projetos ao lado de grandes nomes do cinema francês, como Isabelle Huppert e Gérard Depardieu. Ele ainda foi o rosto de um perfume Chanel.
O ator francês Gaspard Ulliel morreu nesta terça (18), após um acidente de esqui
O ator francês Gaspard Ulliel morreu nesta terça (18), após um acidente de esqui Crédito: IMDB
Internacionalmente, ficou conhecido por seus trabalhos em "Paris, Te Amo", "Hannibal: A Origem do Mal" e, mais recentemente, "Cavaleiro da Lua".
O ator passava férias com a família em Savoie, nos Alpes franceses, e colidiu na tarde de terça (18) com outro esquiador no cruzamento de duas pistas, segundo uma porta-voz do resort La Rosière.
Gravemente ferido, ele foi então transportado de helicóptero para o Hospital Universitário de Grenoble, onde morreu. O segundo esquiador não precisou ser transportado de helicóptero, segundo a porta-voz.

SCHUMACHER

O anúncio do acidente foi feito na manhã desta quarta-feira (19), evocando o destino de outras celebridades que foram vítimas de acidentes de esqui.
O CHU de Grenoble já havia admitido, no final de 2013, o astro alemão da Fórmula 1 Michael Schumacher, hospitalizado por seis meses após atingir uma rocha enquanto esquiava fora da pista com seu filho em Méribel, também em Savoie.

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Ele finalmente deixou o hospital em junho de 2014, em estado vegetativo, para ser instalado em uma mansão de sua família em Gland, um cantão de Vaud, na Suíça.
A morte de Gaspard Ulliel, um jovem ator com carreira eclética, suscitou uma enxurrada de reações. Entre os que se pronunciaram estão a distribuidora de cinema Gaumont, colegas de profissão e membros do governo.
"Gaspard Ulliel cresceu com o cinema e o cinema cresceu com ele. Eles se amavam perdidamente", escreveu o primeiro-ministro francês, Jean Castex, no Twitter.
Gaspard Ulliel participou, entre outro projetos, do filme
Gaspard Ulliel participou, entre outro projetos, do filme "Hannibal, a Origem do Mal" Crédito: Divulgação
"Sua sensibilidade e a intensidade de sua atuação fizeram de Gaspard Ulliel um ator excepcional. O cinema perde hoje um talento imenso. Envio minhas condolências a seus entes queridos e meus pensamentos a todos aqueles que choram sua perda", disse a ministra da Cultura, Roselyne Bachelot.
Pierre Niney, que também interpretou Yves Saint Laurent na tela e ganhou o César por esse papel, disse estar "de coração partido". "Gaspard era benevolência e bondade. Beleza e talento", escreveu, também no Twitter.

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