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Homenagem

Beyoncé presta homenagem a Elza Soares: "Descanse em paz"

Beyoncé usou o site oficial de sua organização para homenagear Elza Soares
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 21 de Janeiro de 2022 às 11:18

Beyoncé presta homenagem a Elza Soares em site oficial: 'Descanse em paz'
Beyoncé presta homenagem a Elza Soares em site oficial: 'Descanse em paz' Crédito: Reprodução/Instagram
A cantora Beyoncé usou o site oficial de sua organização, a fundação BeyGOOD, para homenagear Elza Soares, que morreu nesta quinta-feira, dia 20, aos 91 anos, no Rio de Janeiro. "Descanse em paz, Elza Soares. Sua música entreteve e inspirou muitos no Brasil e ao redor do mundo. Somos muito gratos", escreveu Beyoncé.
Em junho do ano passado, quando Elza estava prestes a completar 91 anos, Beyoncé a homenageou também por meio da BeyGOOD. O nome de Elza apareceu com destaque na conta do Instagram, com os seguintes dizeres: "celebrando o brilho e a criatividade dos músicos negros que influenciaram o mundo por meio de sua arte". Artistas como Bob Marley, Cassper Nyovest e Mary J. Blige também foram celebrados no perfil da fundação.
Tornou-se um hábito da cantora americana usar suas redes sociais para homenagear ou parabenizar personalidades de todo o mundo cujo trabalho seja de seu agrado. Em maio do ano passado, por exemplo, Beyoncé lamentou a morte do ator e humorista Paulo Gustavo, vítima da covid-19.

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