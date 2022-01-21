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Folia

Covid-19: Muqui cancela Carnaval 2022 e prefeito pede para não haver aglomeração

Em pronunciamento nas redes sociais, o prefeito Hélio Carlos Ribeiro Cândido destacou o aumento de casos do novo coronavírus no município do Sul do ES
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 21 de Janeiro de 2022 às 10:09

Sítio Histórico de Muqui, no Sul do Espírito Santo
Muqui, no Sul do Espírito Santo, não terá Carnaval em 2022 por causa da Covid-19 Crédito: Lívia Vieira
Covid-19: Muqui cancela Carnaval 2022 e prefeito pede para não haver aglomeração
A prefeitura de Muqui, região Sul do ES, anunciou nesta quinta-feira (20) que não irá realizar o Carnaval 2022. O prefeito Hélio Carlos Ribeiro Cândido - Cacalo (PSB), fez um pronunciamento nas redes sociais justificando a decisão e pediu ainda que os moradores da cidade não promovam aglomeração.
“Aumentou muito os casos de Covid-19. Hoje, nós registramos 210 pessoas contaminadas. Por isso, pensando na saúde e na preservação da vida da população, não vamos fazer o carnaval. Venho pedir a todos os muquienses que não façam aglomeração, essa doença é muito maldita”, afirmou o prefeito.
carnaval cultural de Muqui atrai em média cerca de 15 mil foliões para as ruas da cidade. O município é mais um do Estado a cancelar as festas de momo por conta do novo surto de Covid-19. 

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