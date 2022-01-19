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Crise

Mario Frias recebe diagnóstico de Covid-19 e desfalca missão aos EUA

Secretaria de Cultura diz que ele está fazendo "tratamento precoce" e não tomou vacina
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de Janeiro de 2022 às 13:07

O secretário especial da Cultura do governo de Jair Bolsonaro (PL), Mario Frias, recebeu diagnóstico positivo para a Covid-19.
Segundo a secretaria da Cultura, ele está sem sintomas, em casa, e vai seguir o protocolo do chamado "tratamento precoce" defendido por Bolsonaro e sua base aliada durante a pandemia, ainda que não exista evidências científicas que comprovem os benefícios do uso desses remédios.
Mario Frias, secretário especial de Cultura, está com Covid-19: sem imunização e tratamento precoce
Mario Frias, secretário especial de Cultura, está com Covid-19: sem imunização e tratamento precoce Crédito: Pedro Ladeira/Folhapress
A pasta também confirmou que ele não está vacinado contra o vírus. Frias já se manifestou diversas vezes contra a exigência de um passaporte de vacina. Ele também havia dito durante sua participação em um programa da RedeTV, em novembro do ano passado, que não pretendia se imunizar. O secretário da Cultura realizou reuniões com sua equipe nesta semana, segundo a agenda oficial.
Ele embarcaria nesta quarta-feira (19) para Los Angeles para participar de reuniões sobre audiovisual, a segunda missão internacional dele para tratar do assunto sem a presença de representantes do setor ou da Ancine (Agência Nacional do Cinema).

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O secretário iria acompanhado do PM André Porciúncula, secretário de Fomento e Incentivo à Cultura, de Gustavo Souza Torres, coordenador-geral de relações multilaterais do Ministério do Turismo, e do secretário nacional do Audiovisual, Felipe Pedri.
A Secretaria de Cultura informou que a comitiva segue a viagem sem a presença de Frias.

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