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Jonas Brothers anunciam projeto inédito com álbum e confirmam turnê

Grupo também foi homenageado na Calçada da Fama
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 01 de Fevereiro de 2023 às 16:37

O grupo Jonas Brothers
O grupo Jonas Brothers Crédito: Instagram/@jonasbrothers
Vem aí um novo projeto dos Jonas Brothers. Por meio de um teaser, o grupo anunciou no início da semana o lançamento de um álbum e uma turnê de shows para 2023. The Album é o título do trabalho inédito da banda formada pelos irmãos Kevin, Joe e Nick Jonas.
A estreia está marcada para o dia 5 de maio, porém, ainda não foram reveladas as datas da turnê.
Nas redes sociais, o público repercutiu o anúncio do grupo, brincando até com a criatividade envolvendo o nome do projeto.

Estrela

Recentemente, os Jonas Brothers ganharam uma homenagem na famosa Calçada da Fama, em Hollywood. "Tão orgulhoso de fazer parte oficial do @hwdwalkoffame! Obrigado a cada pessoa que apareceu e assistiram à transmissão ao vivo para comemorar conosco", escreveu o grupo.

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