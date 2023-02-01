Jonas Brothers anunciam projeto inédito com álbum e confirmam turnê

O grupo Jonas Brothers Crédito: Instagram/@jonasbrothers

Vem aí um novo projeto dos Jonas Brothers. Por meio de um teaser, o grupo anunciou no início da semana o lançamento de um álbum e uma turnê de shows para 2023. The Album é o título do trabalho inédito da banda formada pelos irmãos Kevin, Joe e Nick Jonas.

A estreia está marcada para o dia 5 de maio, porém, ainda não foram reveladas as datas da turnê.

Nas redes sociais, o público repercutiu o anúncio do grupo, brincando até com a criatividade envolvendo o nome do projeto.

Eu amo a criatividade dos Jonas Brothers pra colocar nome no álbum pic.twitter.com/V0hIiqm6wL — mari (@jobroshesitate) January 30, 2023

Os Jonas Brothers tem um album chamado Jonas Brothers e agora The Album. Siga para mais dicas criativas. pic.twitter.com/IeUck4hJD3 — beatriz ✨ (@suckerfordemi) January 30, 2023

Eu não to preparada pros Jonas Brothers lançaram coisa nova, eu acostumei a ficar sem nada, a não ter emoção, a não ter músicas nova, minha conta bancária acostumou a não gastar comprando CD, eu acostumei a reclamar de pipoca EU NÃO TO PREPARADAAAAAAAAAAA NICK JONAAAAAS — lorenza (@ganguejobros) January 30, 2023

novo álbum dos jonas brothers deus eu to VENDO A LUZ — 𝘭𝘢𝘺𝘭𝘢 ˚♡✨ (@oohyunjae) January 30, 2023

Estrela