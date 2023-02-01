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Zé Felipe sobre show em Itapemirim: "Esse luau vai ferver"

Dono dos sucessos "Malvada" e "Senta Danada", cantor desembarca no Sul do ES nesta sexta-feira (3); confira onde garantir seu ingresso
Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 01 de Fevereiro de 2023 às 14:52

Zé Felipe promete agitar verão capixaba com luau em Itaipava:
Zé Felipe promete agitar verão capixaba com luau em Itaipava: "Esse luau vai ferver" Crédito: Agif/Folhapress
Dono dos hits "Malvada" e "Senta Danada", Zé Felipe desembarca em solo capixaba na próxima sexta (3) para o "Luau do Zé Felipe". O hitmaker volta das férias com energia renovada, preparado para agitar seu primeiro show na região Sul do Estado. O evento será realizado no Sítio Show de Bola, em Itaipava, distrito de Itapemirim, a partir das 21h.
"Ano novo, a energia tá lá no alto. Gosto de tirar férias, amo ficar com a família, mas trabalhar e encontrar vocês, é bom demais! Os capixabas são animados, esse luau vai ferver", respondeu em entrevista à "HZ".
Com show novo, bem diferente do que rodou o Brasil no ano passado, Zé Felipe chega a Itaipava com uma estrutura pensada para que todos possam curtir o encontro.
Quem estiver presente, também poderá assistir as apresentações de Glauco, Jakin Soares e Marcio Pedrazzi. Muito piseiro, sertanejo e funk em uma só noite.
"Nada combina mais com o verão do que um luau, concorda? Aquele calor, praia, pé na areia, energia lá em cima e clima de festa. Não tem coisa melhor", disse o filho do cantor Leonardo.
Às vésperas do lançamento da primeira música do ano, "Facilita aí" — uma aposta do artista para hit de Carnaval—, Zé Felipe já adianta que vem "pedrada" para 2023!
"Uma 'pedrada' daquelas, do tipo 'coloca o capacete, galera!'. Começamos 2023 com tudo, foco em música boa, alegria e bora viajar esse Brasil de novo!", aponta, não escondendo a empolgação com a nova temporada. 

SERVIÇO

  • EVENTO: Luau do Zé Felipe
  • LOCAL:  Sítio Show de Bola, na Av. Itapemirim, 1258, em Itapemirim, ES
  • DATA: Sexta, 3 de fevereiro
  • HORÁRIO:  a partir das 21h
  • INGRESSOS:  Disponíveis no site da Sympla
  • VALORES (1° LOTE): Pista Inteira, R$ 200, Pista Meia Solidária, R$ 100, e Camarote, R$ 170

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