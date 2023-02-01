Zé Felipe sobre show em Itapemirim: "Esse luau vai ferver"

Zé Felipe promete agitar verão capixaba com luau em Itaipava: "Esse luau vai ferver" Crédito: Agif/Folhapress

Dono dos hits "Malvada" e "Senta Danada", Zé Felipe desembarca em solo capixaba na próxima sexta (3) para o "Luau do Zé Felipe". O hitmaker volta das férias com energia renovada, preparado para agitar seu primeiro show na região Sul do Estado. O evento será realizado no Sítio Show de Bola, em Itaipava, distrito de Itapemirim, a partir das 21h.

"Ano novo, a energia tá lá no alto. Gosto de tirar férias, amo ficar com a família, mas trabalhar e encontrar vocês, é bom demais! Os capixabas são animados, esse luau vai ferver", respondeu em entrevista à "HZ".

Com show novo, bem diferente do que rodou o Brasil no ano passado, Zé Felipe chega a Itaipava com uma estrutura pensada para que todos possam curtir o encontro.

Quem estiver presente, também poderá assistir as apresentações de Glauco, Jakin Soares e Marcio Pedrazzi. Muito piseiro, sertanejo e funk em uma só noite.

"Nada combina mais com o verão do que um luau, concorda? Aquele calor, praia, pé na areia, energia lá em cima e clima de festa. Não tem coisa melhor", disse o filho do cantor Leonardo.

Às vésperas do lançamento da primeira música do ano, "Facilita aí" — uma aposta do artista para hit de Carnaval—, Zé Felipe já adianta que vem "pedrada" para 2023!

"Uma 'pedrada' daquelas, do tipo 'coloca o capacete, galera!'. Começamos 2023 com tudo, foco em música boa, alegria e bora viajar esse Brasil de novo!", aponta, não escondendo a empolgação com a nova temporada.

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