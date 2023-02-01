‘Casamento às Cegas Brasil’: Noiva pede divórcio após flagrar marido em aplicativo de relacionamento

Flávia Querioz e Robert Richard se separaram após as gravações de "Casamento às Cegas Brasil", reality da Netflix Crédito: Netflix

O casal Flávia Queiroz e Robert Richard era a promessa de sucesso da segunda temporada de Casamento às Cegas Brasil, da Netflix. No entanto, a mineira descobriu que o marido estava usando o Tinder, um aplicativo de relacionamento, de acordo com o colunista Gabriel Perline.

Durante a participação no reality, Flávia e Robert eram o casal que o público torcia para dar certo. Mesmo após já estabelecerem um relacionamento, os dois precisaram de um tempo para ter confiança. Diferentemente dos demais participantes, a dupla não trocou carícias na primeira noite da lua de mel, quando foram passar alguns dias juntos na Amazônia.

Flávia não tem comentado sobre o assunto nas redes sociais. Robert também não fez publicações sobre a separação. Os dois não se seguem no Instagram.