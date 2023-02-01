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Chegou ao fim

‘Casamento às Cegas Brasil’: Noiva pede divórcio após flagrar marido em aplicativo de relacionamento

Flávia Queiroz pediu para se separar de Robert Richard; episódio de reencontro dos casais do reality vai ao ar em fevereiro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 01 de Fevereiro de 2023 às 08:57

Flávia Querioz e Robert Richard se separaram após as gravações de
Flávia Querioz e Robert Richard se separaram após as gravações de "Casamento às Cegas Brasil", reality da Netflix Crédito: Netflix
O casal Flávia Queiroz e Robert Richard era a promessa de sucesso da segunda temporada de Casamento às Cegas Brasil, da Netflix. No entanto, a mineira descobriu que o marido estava usando o Tinder, um aplicativo de relacionamento, de acordo com o colunista Gabriel Perline.
Durante a participação no reality, Flávia e Robert eram o casal que o público torcia para dar certo. Mesmo após já estabelecerem um relacionamento, os dois precisaram de um tempo para ter confiança. Diferentemente dos demais participantes, a dupla não trocou carícias na primeira noite da lua de mel, quando foram passar alguns dias juntos na Amazônia.
Flávia não tem comentado sobre o assunto nas redes sociais. Robert também não fez publicações sobre a separação. Os dois não se seguem no Instagram.
Ainda não há detalhes sobre a vida do casal e dos demais participantes. Um episódio de reencontro vai ao ar no dia 1º de fevereiro e eles devem dar mais informações sobre a situação.

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