Itaúnas terá festival de paella com rodas de samba e shows de forró

11 e 12 de fevereiro

a partir das 14h.

em frente ao Sambarilove Sushibar, próximo à praça central da Vila de Itaúnas, em Conceição da Barra.

feijoada à brasileira e paella à moda espanhola (R$ 50 cada um).

(21) 97128-6022 (Rodrigo Guimerà).