Itaúnas terá festival de paella com rodas de samba e shows de forró

Um dos pratos mais singulares da culinária espanhola será o protagonista do 4º Festival Gastronômico de Paella de Itaúnas, em Conceição da Barra, nos dias 11 e 12 de fevereiro.
O evento será aberto ao público e terá também atrações culturais, como forró, samba, chorinho, MPB, capoeira, jongo, teatro, exposição fotográfica e blocos de carnaval.
Além da paella feita ao estilo mar e montanha, com linguiça, bacon, frango e frutos do mar, uma feijoada bem brasileira fará parte do cardápio.
O preparo dos pratos será comandado pelo chef carioca Rodrigo Guimerà, idealizador do evento, em frente ao Sambarilove Sushi Bar, próximo à praça central da Vila de Itaúnas.
"Vamos montar uma estrutura com tendas em frente ao restaurante e esse trecho da rua ficará interditado nos dois dias. No sábado, vamos fazer uma feijoada para 300 pessoas, e no domingo uma paella para 500", explica Guimerà.
Cada prato custará R$ 50 (individual/com aproximadamente 400g cada um). Moradores de Itaúnas que doarem 1kg de alimento não-perecível terão 50% de desconto no valor, e os produtos arrecadados serão doados para escolas da vila.
Os shows e as apresentações culturais estão programadas para acontecer a partir das 14h. Confira abaixo a programação completa.
- SÁBADO (11/02)
- 14h - Parmênio Leite (MPB)
- 15h - Será servida a feijoada à brasileira
- 16h - Apresentação do jongo de Itaúnas
- 17h - Paulinho Mota
- 18h - Lu Lima apresenta "Elis Regina, um último instante"
- 19h - Roda de samba com Diego Lyra
- 21h - Trio Clandestino
DOMINGO (12/02)
- 14h - Zeca Alves (violão e sax)
- 15h - Será servida a paella à moda espanhola
- 16h - Último ensaio dos blocos de carnaval de Itaúnas
- 17h - Abertura da exposição fotográfica e documentário do Grupo de Capoeira de Itaúnas
- 18h - Roda de capoeira
- 19h - Roda de choro e samba com o grupo Corta Jaca
- 21h - Trio Capixaba
4º FESTIVAL GASTRONÔMICO DE PAELLA DE ITAÚNAS
Quando: 11 e 12 de fevereiro, a partir das 14h.
Onde: em frente ao Sambarilove Sushibar, próximo à praça central da Vila de Itaúnas, em Conceição da Barra.
Pratos: feijoada à brasileira e paella à moda espanhola (R$ 50 cada um).
Mais informações: (21) 97128-6022 (Rodrigo Guimerà).
O evento é aberto ao público.
Quando: 11 e 12 de fevereiro, a partir das 14h.
Onde: em frente ao Sambarilove Sushibar, próximo à praça central da Vila de Itaúnas, em Conceição da Barra.
Pratos: feijoada à brasileira e paella à moda espanhola (R$ 50 cada um).
Mais informações: (21) 97128-6022 (Rodrigo Guimerà).
O evento é aberto ao público.