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Processo milionário

Casal acusa Netflix de plágio em ‘Depois do Universo’ e pede indenização de R$ 70 milhões

No processo, são apresentadas 70 características parecidas entre a obra literária ‘Juilliard - A Arte do Amor’, escrita pela dupla, e o filme da gigante do streaming
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 01 de Fevereiro de 2023 às 09:40

Casal acusa Netflix de plágio em ‘Depois do Universo’
Casal acusa Netflix de plágio em ‘Depois do Universo’ Crédito: Netflix
O casal João Paulo e Lídia Ribeiro está processando a Netflix sob acusação de plágio. Segundo ele, que é português, o filme Depois do Universo, interpretado por Giulia Be e lançado no ano passado, tem diversas semelhanças com o livro de autoria deles, Juilliard - A Arte do Amor, publicado em 2018.
João conta que se deparou com o material da Netflix em novembro do ano passado. Ao notar cenas parecidas com as narradas pelo livro de autoria do casal, ele se surpreendeu. “Uma cena exatamente como o primeiro capítulo do nosso livro, em que aparece uma moça a tocar piano, dizendo que tem uma doença de sangue.” A doença se diferencia, sendo no livro câncer e, no filme, lúpus.
De acordo com o processo, a Netflix foi procurada pelo casal, mas não obteve sucesso. “A ré Netflix, contudo, fez ouvidos moucos. A produtora do filme, por sua vez, apresentou uma resposta genérica, sem adentrar nos questionamentos que evidenciam o plágio”, afirma o documento.
No processo, constam 70 semelhanças entre a produção literária e o filme. Nas duas histórias, a personagem principal é uma pianista, que vive com uma doença que pode ser fatal. “Gabriel” é o nome dado ao jovem pelo qual ela se apaixona.
João diz que vem falando sobre o assunto no Instagram. Ele afirma que tem sofrido de ansiedade e de pressão alta desde o dia que assistiu ao filme da gigante do streaming. O escritor ressalta que o livro foi uma forma de homenagear a mãe, que morreu em 2017, uma vez que ele não pôde ir ao funeral em Portugal.
“Todo este livro tem, para mim, uma carga emocional muito grande. Ele foi escrito na altura em que a minha mãe tinha falecido, em 2017″, conta. “Esse livro foi uma forma de escrever o luto da minha mãe, a minha dor porque eu não pude ir a Portugal para o funeral. Desde 2 de novembro que meu emocional não está estável”, pontua.
A Netflix foi procurada e informou que não tem comentários sobre o caso.
Confira o trailer do filme Depois do Universo:

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