Silvânia Aquino anuncia saída da banda Calcinha Preta

Saída da banda vem em meio a rumores de desentendimento entre Silvânia e Ohara

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 09:59

Silvânia Aquino anuncia saída da banda Calcinha Preta Crédito: Reprodução/Instagram/@silvaniaaquino

A cantora Silvânia Aquino anunciou que está saindo da banda Calcinha Preta. O grupo segue com Daniel Diau, Bell Oliver e O'hara Ravick.

A vocalista publicou uma nota de desligamento. "Foram anos de história, amor, dedicação e música, que me proporcionaram experiências únicas e uma conexão profunda com o meu público. Cada capítulo foi escrito com muito carinho e verdade, levando minha voz e meu coração a cada um de vocês".

A Silvânia Aquino de vocês é assim: verdadeira, emotiva e convicta de suas ações. Durante todos esses anos, a Banda Calcinha Preta foi a minha casa, o lugar onde cresci como artista. E essa história eu carregarei comigo para sempre, com o maior respeito e gratidão.

A saída da banda vem em meio a rumores de desentendimento entre Silvânia e Ohara. Nas últimas semanas, a veterana não compareceu em duas apresentações.

A história de Silvânia no Calcinha Preta iniciou em 2000. Ela se ausentou da banda entre 2016 e 2018, época em que formou o Gigantes do Brasil com Paulinha Abelha e Daniel Diau e na sequência a dupla Silvânia & Paulinha. Em 2018, os artistas voltaram ao Calcinha Preta. Com a morte de Paulinha em 2022, O'hara Ravick entrou no grupo.

