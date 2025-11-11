Polêmica

Narcisa diz que Boninho é 'péssimo pai': 'Só gosta da outra filha'; assista

Socialite afirma que ex-marido não demonstra carinho à filha Marianna, de 38 anos

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 09:49

Narcisa e Boninho foram casados entre 1983 e 1986 e juntos têm uma filha, Marianna Crédito: Reprodução/Instagram/@narcisat/@jbboninho

Narcisa Tamborindeguy fez críticas ao ex-marido, Boninho, durante entrevista ao programa da influenciadora Blogueirinha nesta segunda-feira, 10. A socialite afirmou que o diretor de televisão não teria uma relação próxima com a filha deles, Marianna, de 38 anos, e o classificou como um "péssimo pai".

Segundo Narcisa, situações recentes reforçariam esse distanciamento. "Ele não é um bom pai para ela. O carro dela quebrou e ele foi incapaz de trocar o carro da menina. Deixou ela sem carro", relatou. Ela também citou a ausência do ex-marido quando Marianna foi aceita para estudar em uma das universidades mais conceituadas do Reino Unido. "Não fez homenagem quando ela entrou para a Kings College University, nem ligou", afirmou.

"Ele é um péssimo pai, pai ausente, que não dá amor para ela. Ele só gosta da outra filha, da Isabella", continuou, mencionando a caçula dele, de 18 anos, do casamento do diretor com a apresentadora Ana Furtado. Boninho também é pai de Pedro Oliveira, 30 anos, de uma relação anterior com Kátia D'Ávila.

Durante a entrevista, Narcisa se irritou quando o assunto avançou para a relação pessoal entre os dois. A socialite afirmou que nunca manteve um bom vínculo com o ex-marido e encerrou o tema. "Não gosto e nunca gostei. Chega, acabou", disse.

Narcisa e Boninho foram casados entre 1983 e 1986. Marianna é a única filha da união. A socialite também é mãe de Catharina, fruto da relação com o empresário Carlos Bier Gerdau Johannpeter.

Até o momento, o diretor não se manifestou publicamente sobre as declarações. O Estadão entrou em contato com a assessoria dele, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para posicionamento.

