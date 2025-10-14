Famosos

Gisele Bündchen vira conselheira de prêmio de sustentabilidade ao lado de príncipe William

Prêmio Earthshot, criado em 2020, celebra e apoia lideranças ambientais

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 12:58

A top Gisele Bündchen, 45, acaba de se tornar a primeira brasileira a integrar o Conselho do Prêmio Earthshot, criado pelo príncipe William em 2020 com o intuito de identificar, celebrar e apoiar lideranças ambientais ambiciosas pelo planeta.

"É uma honra para mim integrar o Conselho do Prêmio Earthshot. Proteger a natureza sempre foi uma prioridade para mim, e tenho visto o poder das comunidades globais se unindo e apoiando a inovação para criar mudanças reais. Cada ação importa, grande ou pequena, e juntos podemos promover mudanças para proteger o planeta que chamamos de lar", diz ela em comunicado no site oficial.

Há mais de 20 anos que Gisele se preocupa com causas ambientais. Ela trabalhou em colaboração com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) por muitos anos, à frente de campanhas de conscientização.

Além disso, também criou o Projeto Água Limpa, no sul do Brasil, com a própria família.

Também apoia causas sobre reflorestamento, agricultura regenerativa e proteção da vida selvagem no Brasil e no mundo.

Além de Gisele, fazem parte do alto escalão de líderes do Earthshot nomes como Cate Blanchett, Rainha Rania Al Abdullah e David Attenborough.

O próximo evento global do Earthshot Prize será realizado no dia 5 de novembro, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

