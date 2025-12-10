Prêmio Multishow 2025 consagra João Gomes e faz homenagem para Gilberto Gil

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 10:14
O Prêmio Multishow 2025 consagrou João Gomes como o principal artista do ano na música brasileira. O cantor venceu cinco categorias da premiação musical da Globo, que ocorreu nesta terça-feira (10). Quatro delas com o seu projeto "Dominguinho", juntamente com Jotapê e Mestrinho.
O projeto venceu nas categorias Forró e Pisneiro do ano, álbum do ano e artista do ano. João Gomes estava presente e confessou estar sem graça com tamanha aclamação, algo que não esperava.
"Eu não sei nem mais o que dizer, confesso. Eu queria agradecer a minha mulher, que me faz ser alguém melhor todos os dias", disse Gomes, emocionado. Mestrinho, seu parceiro, também venceu como melhor instrumentista do ano..
A aclamação, de fato, era popular: João Gomes foi, de longe, o artista mais quisto pela platéia de populares para tirar fotos. E atendeu do jeito que pôde. Por duas vezes, foi chamado a atenção da produção para voltar ao seu lugar.
Marina Sena venceu na categoria de melhor música pop. Já Gaby Amarantos agradeceu por ter vencido como melhor brega do ano por "Foguinho". "Obrigado pela visibilidade que a música do Pará vem tendo", comemorou.
O grande momento da noite aconteceu no final da premiação. Homenageado do ano, GIlberto Gil recebeu uma apresentação de grandes artistas. Ney Matogrosso cantou "Se Eu Quiser Falar com Deus". Já Chico Buarque, Hebert Vianna, Maria Bethânia e Roberto Carlos entoaram "A Paz".
Caetano Veloso, o grande parceiro de Gil em suas gravações, entoou "Grão", canção feita por Gilberto Gil para seus filhos. No seu discurso, Gilberto Gil agradeceu.
"Eu sou desse prosseguimento da música brasileira. E todos esses que estiveram por aqui seguirão. Eu faço parte disso", concluiu.
