Prêmio Multishow 2025 consagra João Gomes e faz homenagem para Gilberto Gil

Projeto Dominguinho com Jotapê e Mestrinho venceu dois prêmios

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 10:14

João Gomes venceu cinco categorias do Prêmio Multishow 2025
O Prêmio Multishow 2025 consagrou João Gomes como o principal artista do ano na música brasileira. O cantor venceu cinco categorias da premiação musical da Globo, que ocorreu nesta terça-feira (10). Quatro delas com o seu projeto "Dominguinho", juntamente com Jotapê e Mestrinho.

O projeto venceu nas categorias Forró e Pisneiro do ano, álbum do ano e artista do ano. João Gomes estava presente e confessou estar sem graça com tamanha aclamação, algo que não esperava.

"Eu não sei nem mais o que dizer, confesso. Eu queria agradecer a minha mulher, que me faz ser alguém melhor todos os dias", disse Gomes, emocionado. Mestrinho, seu parceiro, também venceu como melhor instrumentista do ano..

A aclamação, de fato, era popular: João Gomes foi, de longe, o artista mais quisto pela platéia de populares para tirar fotos. E atendeu do jeito que pôde. Por duas vezes, foi chamado a atenção da produção para voltar ao seu lugar.

Marina Sena venceu na categoria de melhor música pop. Já Gaby Amarantos agradeceu por ter vencido como melhor brega do ano por "Foguinho". "Obrigado pela visibilidade que a música do Pará vem tendo", comemorou.

O grande momento da noite aconteceu no final da premiação. Homenageado do ano, GIlberto Gil recebeu uma apresentação de grandes artistas. Ney Matogrosso cantou "Se Eu Quiser Falar com Deus". Já Chico Buarque, Hebert Vianna, Maria Bethânia e Roberto Carlos entoaram "A Paz".

Caetano Veloso, o grande parceiro de Gil em suas gravações, entoou "Grão", canção feita por Gilberto Gil para seus filhos. No seu discurso, Gilberto Gil agradeceu.

"Eu sou desse prosseguimento da música brasileira. E todos esses que estiveram por aqui seguirão. Eu faço parte disso", concluiu.

Veja todos os vencedores do Prêmio Multishow 2025

  • Capa do Ano
  • Carranca – Urias
  • Coisas Naturais – Marina Sena
  • Diamantes, Lágrimas e Rostos para Esquecer – BK
  • Dominguinho – João Gomes, Mestrinho e Jota.Pê (Vencedores)
  • O Mundo da Voltas – BaianaSystem
  • Rock Doido – Gaby Amarantos

  • DJ do Ano
  • Alok
  • Dennis
  • Mochakk
  • Papatinho (Vencedor)
  • Pedro Sampaio
  • Vintage Culture

  • Instrumentista do Ano
  • Amaro Freitas
  • Hamilton de Holanda
  • Hermeto Pascoal (In memoriam)
  • Jonathan Ferr
  • Mestrinho (Vencedor)
  • Pretinho da Serrinha

  • Produção Musical do Ano
  • Dudu Borges
  • Eduardo Pepato
  • Iuri Riobranco
  • Janlusca
  • Papatinho
  • Pretinho da Serrinha (Vencedor)

  • Clipe TVZ do Ano
  • Acima de mim só Deus – Filipe Ret
  • Lua Cheia – Marina Sena
  • Numa Ilha – Marina Sena
  • P do Pecado – Menos é Mais e Simone Mendes
  • Pote de Ouro – Liniker ft. Priscila Senna
  • Sua Boca Mente – Zé Felipe e Ana Castela (Vencedores)

  • Forró/Piseiro do Ano
  • Beija Flor – João Gomes, Mestrinho, Jota.pê (Vencedores)
  • Cópia Proibida – Léo Foguete
  • Eu me apaixonei – Vitinho Imperador
  • Lembrei de Nós – João Gomes, Jota.pê, Mestrinho
  • Melzinho – Talita Mel, Xand Avião
  • Tudo Vai Dar Certo – Raí Saia Rodada

  • Música Urbana do Ano
  • Amina – Tasha & Tracie
  • Cacos De Vidro (sample: Esperar pra ver) – BK, Kolo, Evinha (Vencedores)
  • Dharma – AJULIACOSTA
  • Fuso – Duquesa
  • LIDO COM CRISES – Ryu, The Runner, Vulgo FK, Neckklace e 6ee
  • Talvez Você Precise de Mim – Veigh

  • Show do Ano
  • 20 anos – Jorge & Mateus (Vencedores)
  • Até a Ultima Ponta – Planet Hemp
  • Caju – Liniker
  • Dominguinho – João Gomes, Mestrinho e Jota.pê
  • Tempo Rei – Gilberto Gil
  • The Town – IZA

  • Rock do Ano
  • A Cidade – Lagum
  • Além do Fim – Di Ferrero
  • Dig Dig Dig Rmx / Duas Cidades – Planet Hemp, Baiana System (Vencedores)
  • Nada Igual – Terno Rei
  • Nunca Tenha Medo RMX – Planet Hemp, Seu Jorge e Emicida
  • toda garota como eu =( =) – Duquesa feat Iorigun

  • Axé e Pagodão do Ano
  • Desliza ("Ólhinho" No Corpinho) – Léo Santana e Melody
  • Energia de Gostosa – Ivete Sangalo
  • Hoje Eu Vou Te Usar – Tília, Kadu Martins, Mc Daniel, Leo Santana, DG e Batidão Stronda
  • O Baiano Tem o Molho – O Kannalha (Vencedor)
  • O Verão Bateu em Minha Porta – Ivete Sangalo
  • Surra de Toma – Léo Santana

  • Hit do Ano
  • Cacos de Vidro – BK, Kolo e Evinha
  • Foguinho – Gaby Amarantos
  • P do Pecado – Menos é Mais e Simone Mendes (Vencedores)
  • Resenha do Arrocha – J. Eskine
  • Sua Boca Mente (You’re Still The One) – Zé Felipe e Ana Castela
  • Tubarões – Diego & Victor Hugo

  • Categoria Brasil
  • Benzadeus (Centro-Oeste) (Vencedores)
  • Bruna Black (Sudeste)
  • Zudizilla (Sul)
  • Josyara (Nordeste)
  • Marília Tavares (Norte)

  • Gospel do Ano
  • Avenida do Arrependimento – Thalles Roberto e Jorge
  • Dependente de Deus – Isadora Pompeo
  • Fé para o impossível – Eli Soares (Vencedor)
  • O Leão – Ton Carfi
  • Quem É Esse – Julliany Souza
  • Santo Pra Sempre – Fernandinho
  • Sertanejo do Ano
  • Ilusão de Ótica – Matheus & Kauan e Ana Castela
  • Olha Onde Eu Tô – Ana Castela
  • Saudade burra – Lauana Prado feat. Simone Mendes
  • Saudade Proibida – Simone Mendes
  • Sua Boca Mente (You’re Still the One) – Zé Felipe e Ana Castela
  • Tubarões – Diego & Victor Hugo (Vencedores)

  • MPB do Ano
  • Açaí – Jota.pê, SLAP
  • Apocalipse – Luedji Luna feat Seu Jorge e Arthur Verocai e Fejuca (Vencdedores)
  • Fé (ao vivo) – Caetano Veloso, Maria Bethânia
  • Infinito em Nós – Zé Ibarra
  • Sua Onda – Marisa Monte
  • Um Brinde – Djavan

  • Pop do Ano
  • Caos e Sal – IZA
  • Despacha – Melly
  • É Arte – Lexa, Kevin O Chris
  • Lua Cheia – Marina Sena
  • Numa Ilha – Marina Sena (Vencedora)
  • Você Vai Gostar – Duda Beat e AJULIACOSTA

  • Revelação Com Orgulho Itaipava
  • Ajuliacosta
  • Danilo & Davi (Vencedores)
  • Joyce Alane
  • Léo Foguete
  • Panda
  • Yan

  • Funk do Ano
  • Bota Um Funk – Pedro Sampaio, Anitta e MC GW (Vencedores)
  • Famosinha – MC Rodrigo do CN, MC Meno K, DJ Caio Vieira
  • MOTINHA 2.0 (Mete Marcha) – DENNIS, Luísa Sonza
  • Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim – Oruam feat. Zé Felipe, Mc Tuto, Mc Rodrigo do CN
  • Sequência Feiticeira – Pedro Sampaio feat. MC GW, MC Rodrigo do CN, MC Jhey, MC Nito
  • Vou Raspar Seu Bigodin – Mc Dricka feat DJ S2k

  • Arrocha do Ano
  • Mãe Solteira – DG e Batidão Stronda, Mc Davi, J. Eskine e MC G15
  • Me apaixonei nessa morena – Natanzinho Lima ft. Mc Tato e Gabb MC
  • Não Era Love – Luan Pereira, Grelo e MC Tuto
  • Resenha do Arrocha – J. Eskine (Vencedor)
  • Saudade Top 1 – Unha Pintada
  • Vou começar a não prestar – Theuzinho e Nadson O Ferinha

  • Samba/Pagode do Ano
  • Apagar (Fundo Raso) – Ferrugem
  • Duvido – Turma do Pagode feat. Ferrugem e Mumuzinho
  • Fica Com Deus – Yan e Sorriso Maroto
  • P do Pecado – Menos É Mais & Simone Mendes (Vencedores)
  • Pela Última Vez – Menos é Mais e Nattan
  • Vento – Xande de Pilares

  • Brega do Ano
  • Apostar em Você – Luan Pereira, Zé Felipe e Mc Tuto
  • Bailão – Zé Felipe, Grelo
  • Desabafo de Um Jovem Adulto – Grelo
  • Foguinho – Gaby Amarantos (Vencedora)
  • Pense o Que Quiser de Mim – Raphaela Santos feat. Wesley Safadão
  • Sonho de amor – Natanzinho lima

  • Álbum do Ano
  • Coisas Naturais – Marina Sena
  • DLRE – Diamantes, Lágrimas e Rostos para Esquecer – BK
  • Dominguinho – João Gomes, Mestrinho e Jota.pê (Vencedores)
  • O Mundo Dá Voltas – BaianaSystem
  • Rock Doido – Gaby Amarantos
  • Um Mar Pra Cada Um, – Luedji Luna

  • Artista do Ano
  • Ana Castela
  • Gaby Amarantos
  • Gilberto Gil
  • João Gomes (Vencedor)
  • Liniker
  • Menos é Mais

