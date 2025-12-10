Prêmio Multishow

Prêmio Multishow 2025 consagra João Gomes e faz homenagem para Gilberto Gil

Projeto Dominguinho com Jotapê e Mestrinho venceu dois prêmios

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 10:14

João Gomes venceu cinco categorias do Prêmio Multishow 2025 Crédito: Fotoarena/Folhapress

O Prêmio Multishow 2025 consagrou João Gomes como o principal artista do ano na música brasileira. O cantor venceu cinco categorias da premiação musical da Globo, que ocorreu nesta terça-feira (10). Quatro delas com o seu projeto "Dominguinho", juntamente com Jotapê e Mestrinho.

O projeto venceu nas categorias Forró e Pisneiro do ano, álbum do ano e artista do ano. João Gomes estava presente e confessou estar sem graça com tamanha aclamação, algo que não esperava.

"Eu não sei nem mais o que dizer, confesso. Eu queria agradecer a minha mulher, que me faz ser alguém melhor todos os dias", disse Gomes, emocionado. Mestrinho, seu parceiro, também venceu como melhor instrumentista do ano..

A aclamação, de fato, era popular: João Gomes foi, de longe, o artista mais quisto pela platéia de populares para tirar fotos. E atendeu do jeito que pôde. Por duas vezes, foi chamado a atenção da produção para voltar ao seu lugar.

Marina Sena venceu na categoria de melhor música pop. Já Gaby Amarantos agradeceu por ter vencido como melhor brega do ano por "Foguinho". "Obrigado pela visibilidade que a música do Pará vem tendo", comemorou.

Gaby Amarantos venceu como melhor brega do ano Crédito: Ronny Santos/Folhapress

O grande momento da noite aconteceu no final da premiação. Homenageado do ano, GIlberto Gil recebeu uma apresentação de grandes artistas. Ney Matogrosso cantou "Se Eu Quiser Falar com Deus". Já Chico Buarque, Hebert Vianna, Maria Bethânia e Roberto Carlos entoaram "A Paz".

Caetano Veloso, o grande parceiro de Gil em suas gravações, entoou "Grão", canção feita por Gilberto Gil para seus filhos. No seu discurso, Gilberto Gil agradeceu.

"Eu sou desse prosseguimento da música brasileira. E todos esses que estiveram por aqui seguirão. Eu faço parte disso", concluiu.

Veja todos os vencedores do Prêmio Multishow 2025

Capa do Ano

Carranca – Urias

Coisas Naturais – Marina Sena

Diamantes, Lágrimas e Rostos para Esquecer – BK

Dominguinho – João Gomes, Mestrinho e Jota.Pê (Vencedores)

O Mundo da Voltas – BaianaSystem

Rock Doido – Gaby Amarantos





DJ do Ano

Alok

Dennis

Mochakk

Papatinho (Vencedor)

Pedro Sampaio

Vintage Culture





Instrumentista do Ano

Amaro Freitas

Hamilton de Holanda

Hermeto Pascoal (In memoriam)

Jonathan Ferr

Mestrinho (Vencedor)

Pretinho da Serrinha





Produção Musical do Ano

Dudu Borges

Eduardo Pepato

Iuri Riobranco

Janlusca

Papatinho

Pretinho da Serrinha (Vencedor)





Clipe TVZ do Ano

Acima de mim só Deus – Filipe Ret

Lua Cheia – Marina Sena

Numa Ilha – Marina Sena

P do Pecado – Menos é Mais e Simone Mendes

Pote de Ouro – Liniker ft. Priscila Senna

Sua Boca Mente – Zé Felipe e Ana Castela (Vencedores)





Forró/Piseiro do Ano

Beija Flor – João Gomes, Mestrinho, Jota.pê (Vencedores)

Cópia Proibida – Léo Foguete

Eu me apaixonei – Vitinho Imperador

Lembrei de Nós – João Gomes, Jota.pê, Mestrinho

Melzinho – Talita Mel, Xand Avião

Tudo Vai Dar Certo – Raí Saia Rodada





Música Urbana do Ano

Amina – Tasha & Tracie

Cacos De Vidro (sample: Esperar pra ver) – BK, Kolo, Evinha (Vencedores)

Dharma – AJULIACOSTA

Fuso – Duquesa

LIDO COM CRISES – Ryu, The Runner, Vulgo FK, Neckklace e 6ee

Talvez Você Precise de Mim – Veigh





Show do Ano

20 anos – Jorge & Mateus (Vencedores)

Até a Ultima Ponta – Planet Hemp

Caju – Liniker

Dominguinho – João Gomes, Mestrinho e Jota.pê

Tempo Rei – Gilberto Gil

The Town – IZA





Rock do Ano

A Cidade – Lagum

Além do Fim – Di Ferrero

Dig Dig Dig Rmx / Duas Cidades – Planet Hemp, Baiana System (Vencedores)

Nada Igual – Terno Rei

Nunca Tenha Medo RMX – Planet Hemp, Seu Jorge e Emicida

toda garota como eu =( =) – Duquesa feat Iorigun





Axé e Pagodão do Ano

Desliza ("Ólhinho" No Corpinho) – Léo Santana e Melody

Energia de Gostosa – Ivete Sangalo

Hoje Eu Vou Te Usar – Tília, Kadu Martins, Mc Daniel, Leo Santana, DG e Batidão Stronda

O Baiano Tem o Molho – O Kannalha (Vencedor)

O Verão Bateu em Minha Porta – Ivete Sangalo

Surra de Toma – Léo Santana





Hit do Ano

Cacos de Vidro – BK, Kolo e Evinha

Foguinho – Gaby Amarantos

P do Pecado – Menos é Mais e Simone Mendes (Vencedores)

Resenha do Arrocha – J. Eskine

Sua Boca Mente (You’re Still The One) – Zé Felipe e Ana Castela

Tubarões – Diego & Victor Hugo





Categoria Brasil

Benzadeus (Centro-Oeste) (Vencedores)

Bruna Black (Sudeste)

Zudizilla (Sul)

Josyara (Nordeste)

Marília Tavares (Norte)





Gospel do Ano

Avenida do Arrependimento – Thalles Roberto e Jorge

Dependente de Deus – Isadora Pompeo

Fé para o impossível – Eli Soares (Vencedor)

O Leão – Ton Carfi

Quem É Esse – Julliany Souza

Santo Pra Sempre – Fernandinho

Continua depois da publicidade





Sertanejo do Ano

Ilusão de Ótica – Matheus & Kauan e Ana Castela

Olha Onde Eu Tô – Ana Castela

Saudade burra – Lauana Prado feat. Simone Mendes

Saudade Proibida – Simone Mendes

Sua Boca Mente (You’re Still the One) – Zé Felipe e Ana Castela

Tubarões – Diego & Victor Hugo (Vencedores)





MPB do Ano

Açaí – Jota.pê, SLAP

Apocalipse – Luedji Luna feat Seu Jorge e Arthur Verocai e Fejuca (Vencdedores)

Fé (ao vivo) – Caetano Veloso, Maria Bethânia

Infinito em Nós – Zé Ibarra

Sua Onda – Marisa Monte

Um Brinde – Djavan





Pop do Ano

Caos e Sal – IZA

Despacha – Melly

É Arte – Lexa, Kevin O Chris

Lua Cheia – Marina Sena

Numa Ilha – Marina Sena (Vencedora)

Você Vai Gostar – Duda Beat e AJULIACOSTA





Revelação Com Orgulho Itaipava

Ajuliacosta

Danilo & Davi (Vencedores)

Joyce Alane

Léo Foguete

Panda

Yan





Funk do Ano

Bota Um Funk – Pedro Sampaio, Anitta e MC GW (Vencedores)

Famosinha – MC Rodrigo do CN, MC Meno K, DJ Caio Vieira

MOTINHA 2.0 (Mete Marcha) – DENNIS, Luísa Sonza

Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim – Oruam feat. Zé Felipe, Mc Tuto, Mc Rodrigo do CN

Sequência Feiticeira – Pedro Sampaio feat. MC GW, MC Rodrigo do CN, MC Jhey, MC Nito

Vou Raspar Seu Bigodin – Mc Dricka feat DJ S2k





Arrocha do Ano

Mãe Solteira – DG e Batidão Stronda, Mc Davi, J. Eskine e MC G15

Me apaixonei nessa morena – Natanzinho Lima ft. Mc Tato e Gabb MC

Não Era Love – Luan Pereira, Grelo e MC Tuto

Resenha do Arrocha – J. Eskine (Vencedor)

Saudade Top 1 – Unha Pintada

Vou começar a não prestar – Theuzinho e Nadson O Ferinha





Samba/Pagode do Ano

Apagar (Fundo Raso) – Ferrugem

Duvido – Turma do Pagode feat. Ferrugem e Mumuzinho

Fica Com Deus – Yan e Sorriso Maroto

P do Pecado – Menos É Mais & Simone Mendes (Vencedores)

Pela Última Vez – Menos é Mais e Nattan

Vento – Xande de Pilares





Brega do Ano

Apostar em Você – Luan Pereira, Zé Felipe e Mc Tuto

Bailão – Zé Felipe, Grelo

Desabafo de Um Jovem Adulto – Grelo

Foguinho – Gaby Amarantos (Vencedora)

Pense o Que Quiser de Mim – Raphaela Santos feat. Wesley Safadão

Sonho de amor – Natanzinho lima





Álbum do Ano

Coisas Naturais – Marina Sena

DLRE – Diamantes, Lágrimas e Rostos para Esquecer – BK

Dominguinho – João Gomes, Mestrinho e Jota.pê (Vencedores)

O Mundo Dá Voltas – BaianaSystem

Rock Doido – Gaby Amarantos

Um Mar Pra Cada Um, – Luedji Luna





Artista do Ano

Ana Castela

Gaby Amarantos

Gilberto Gil

João Gomes (Vencedor)

Liniker

Menos é Mais

Este vídeo pode te interessar