Música

Rock in Rio 2026 abre hoje venda de ingressos com entrada antecipada

O Rock in Rio Card garante uma única entrada, que acontece pelo setor Gramado, pelo qual é possível circular livremente pelo evento e acessar todos os shows

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 12:55

Rock in Rio 2026 abre hoje venda de ingressos com entrada antecipada Crédito: Marcelo Fonseca/Folhapress

As vendas do Rock in Rio Card, ingresso que garante a entrada em um dos dias da edição de 2026 do Rock in Rio, a ser escolhido posteriormente, começam nesta terça-feira (9), às 19h. A pré-venda para membros do Rock in Rio Club teve início no último dia 4. As vendas acontecem pela Ticketmaster Brasil.

O Rock in Rio Card garante uma única entrada, que acontece pelo setor Gramado, pelo qual é possível circular livremente pelo evento e acessar todos os shows. Cada pessoa tem direito a comprar quatro ingressos, com o limite de uma meia-entrada por CPF.

As vendas dessa modalidade serão limitadas e é possível comprar mesmo sem saber quais serão as atrações do festival. O valor dos ingressos é de R$ 795, a inteira, e R$ 397,50, a meia, para cada dia do festival.

Até o momento, foram anunciados shows de Elton John, Stray Kids, Maroon 5, Demi Lovato, Gilberto Gil, Jamiroquai, Mumford & Sons e João Gomes com a Orquestra Brasileira.

O Rock in Rio de 2026 acontecerá nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 12 de setembro, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro.

