Rock in Rio 2026 anuncia vendas do Rock in Rio Card para início de dezembro

Festival acontece em 4, 5, 6, 7, 11, 12, e 13 de setembro

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 08:30

]O Rock In Rio é um dos maiores festivais de música do mundo Crédito: Andre Luiz Moreira | Shutterstock

As vendas do Rock in Rio Card, ingresso que garante a entrada em um dos dias do Rock in Rio 2026, a ser escolhido posteriormente, terão início no dia 9 de dezembro, às 19h. O anúncio foi feito nesta terça (18) pela organização do evento, que também revelou que a pré-venda para membros do Rock in Rio Club terá início em 4 de dezembro, a partir do mesmo horário. As vendas acontecerão pela Ticketmaster Brasil.

O Rock in Rio Card garante uma única entrada, que acontece pelo setor Gramado, pelo qual é possível circular livremente por todo o evento e acessar todos os shows e atrações. As vendas do ingresso serão limitadas.

O Rock in Rio de 2026 acontecerá nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 12 de setembro, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro.

ROCK IN RIO 2026

- Quando 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro

- Onde Parque Olímpico do Rio de Janeiro - Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401, Rio de Janeiro

- Preço Rock in Rio Card - R$ 397,50 (meia-entrada), R$ 675,75 (Ingresso Itaú) e R$ 795 (inteira)

