Editorias do Site
Redes Sociais

Rock in Rio 2026: Quando começa a venda de ingressos? Veja os valores

Elton John, Gilberto Gil e o grupo de k-pop Stray Kids já estão confirmados no festival. O Rock in Rio Card começa a ser vendido em dezembro

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

[email protected]

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 15:51

9 shows imperdíveis no line-up do Rock in Rio 2024
Rock in Rio 2026 está marcado para os dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro Crédito: Andre Luiz Moreira | Shutterstock

O aquecimento para o Rock in Rio 2026 já começou. Nesta semana, o festival confirmou as primeiras atrações do Palco Mundo: Elton John, Gilberto Gil e o grupo de k-pop Stray Kids. Enquanto o line-up é revelado aos poucos, o público já tem data para garantir os ingressos.

Quando começa a venda dos ingressos para o Rock in Rio 2026?

A pré-venda do Rock in Rio Card para membros do programa Rock in Rio Club começa no dia 4 de dezembro, às 19h, e segue até 8 de dezembro. Já o público geral poderá comprar a partir do dia 9, também às 19h.

O Rock in Rio Card permite escolher o dia de ida ao festival após a divulgação completa do line-up, sem depender da demanda de vendas por data. Cada Card dá acesso a um dia do evento, com entrada para o setor Gramado e circulação livre entre as atrações. O lote, porém, é limitado e sujeito à disponibilidade.

As vendas acontecerão exclusivamente pelo site da Ticketmaster. Sem cobrança de taxas adicionais, os valores vão de R$ 397,50 (meia-entrada) a R$ 795 (inteira). Clientes que utilizarem cartões do Itaú têm 15% de desconto no ato da compra. O pagamento poderá ser feito via cartão de crédito ou Pix.

A compra será limitada a quatro Cards por CPF. Pessoas com deficiência têm direito a adquirir meia-entrada para um acompanhante, dentro desse limite, mediante apresentação de documentação.

Quando será o Rock in Rio 2026?

O Rock in Rio 2026 está marcado para os dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Rock in Rio 2026 anuncia vendas do Rock in Rio Card para início de dezembro

Rock in Rio 2026 anuncia vendas do Rock in Rio Card para início de dezembro

Imagem - Rock in Rio 2026 anuncia datas do festival

Rock in Rio 2026 anuncia datas do festival

Imagem - Lady Gaga faz show repleto de homenagens aos fãs e mea culpa por Rock in Rio

Lady Gaga faz show repleto de homenagens aos fãs e mea culpa por Rock in Rio

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Fenômeno do YouTube, Enaldinho se apresenta em Vitória neste final de semana

Fenômeno do YouTube, Enaldinho se apresenta em Vitória neste final de semana
Imagem - Como cada signo vai vivenciar o final de 2025: previsões imperdíveis

Como cada signo vai vivenciar o final de 2025: previsões imperdíveis
Imagem - Almoço saudável: 5 receitas com frango ricas em proteínas

Almoço saudável: 5 receitas com frango ricas em proteínas