Filho de Gisele Bündchen ganha relógio de R$ 18 milhões do pai

Benjamin, de 15 anos, passa final de semana do Superbowl com o ex-atleta, que é comentarista da Fox

Publicado em 20 de fevereiro de 2025 às 08:29

Benjamin Brady ganha relógio cravejado de diamantes Crédito: Reprodução/YouTube

O primogênito de Gisele Bündchen, Benjamin Brady, acaba de ganhar um presente exclusivo do pai, Tom Brady.>

Em vídeo publicado em seu canal de YouTube nesta semana, o ex-atleta aparece colocando o relógio no pulso do filho, que tem 15 anos.>

O relógio é do modelo Billionaire Mini Ashoka, peça única assinada pelo joalheiro Jacob & Co., coberta por 280 diamantes e avaliada em US$ 3 milhões, cerca de R$ 18 milhões.>

Tom Brady, que fez sua estreia no ano passado como comentarista da Fox no Superbowl, mostrou no vídeo alguns dos momentos do final de semana com os filhos.>

O ex-jogador, 47, é pai de Jake, 17, com Bridget Moynahan, Benjamin, 15, com Gisele, e Vivian, 12, também com Gisele. Eles estão separados desde 2022.>

A top model, de 44 anos, tem ainda um bebê recém-nascido com o atual marido, Joaquim Valente.>

