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'BBB 25': Vitória Strada participará da dinâmica que pode mandar brother para a Superxepa

Vitória fará parte da dinâmica que acontece nesta quarta (19) e afeta o valor do prêmio final do programa
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 19 de Fevereiro de 2025 às 13:35

Vitória Strada reflete sobre festas no 'BBB 25'.
Vitória Strada no 'BBB 25'. Crédito: Reprodução de vídeo/Rede Globo
A eliminação de Mateus nesta terça, 18, deu ao ex-brother o poder de escolher um participante para o Pegar ou Guardar no BBB 25. Vitória Strada, sua dupla, fará parte da dinâmica que ocorre nesta quarta, 19, e afeta o valor do prêmio final.
A versão do Pegar ou Guardar da semana será como um jogo de cartas: "A pessoa escolhida vai participar de um jogo de cartas podendo ganhar, no máximo, R$ 45 mil", explica o apresentador Tadeu Schmidt.

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Ele completa: "O jogador pode tirar quantas cartas desejar, mas se a soma delas passar de 45 mil, ele perde tudo para o prêmio final". Atualmente, o valor do prêmio final no Big Brother é de R$ 2,53 milhões.
Três cartas extras trarão uma consequência para outros participantes: a Superxepa permite que Vitória escolha um brother ou sister para receber um kit de sobrevivência e comer apenas do lado de fora da casa.
Na penúltima eliminação, as escolhidas para o Pegar ou Largar foram Thamiris e Camilla. Ambas decidiram ficar com R$ 35 mil cada, e fecharam um dos quartos como consequência. Veja o vídeo da escolha das sisters no Pegar ou Guardar aqui.
A dinâmica é quinzenal, ou seja, ocorre a cada duas eliminações. O prêmio final pode chegar a R$ 3 milhões.

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