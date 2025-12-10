Ovo na ceia de Natal: 4 receitas práticas e leves

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 18:24
Versátil, econômico e rico em nutrientes, o ovo conquista espaço também nas celebrações de fim de ano. Muito além do café da manhã, ele pode brilhar em entradas elegantes, acompanhamentos leves e sobremesas delicadas, compondo uma ceia de Natal saborosa, equilibrada e cheia de personalidade.
Segundo a nutricionista Lúcia Endriukaite, do Instituto Ovos Brasil, esse alimento é um verdadeiro curinga das festas. “Ele oferece praticidade e leveza sem abrir mão do sabor. Com o ovo, é possível montar uma ceia completa, da entrada à sobremesa, usando um ingrediente acessível, nutritivo e muito versátil”, explica.
O ovo é fonte de proteínas de alta qualidade, vitaminas, minerais e carotenóides, ajudando a equilibrar a alimentação mesmo em meio às comemorações. Além disso, é naturalmente isento de lactose e glúten, ampliando as possibilidades para convidados com diferentes necessidades alimentares.
Abaixo, Lúcia Endriukaite lista maneiras de incluir o ovo na ceia de Natal de maneira simples e deliciosa, combinando textura, cremosidade e equilíbrio. Veja!
A seguir, a nutricionista ensina como preparar opções irresistíveis com ovo para a ceia de Natal. Confira!
Prática, refrescante e elegante, essa entrada traz cor, textura e leveza à mesa.
Ovo
Salada festiva
Molho vinagrete
Ovo
Em uma panela larga, aqueça a água e o vinagre em fogo médio. Quebre cada ovo em uma xícara. Quando a água ferver, mexa a água com uma colher formando um redemoinho e deslize o ovo no centro. Cozinhe por 5 minutos. Retire com uma escumadeira, escorra em papel-toalha e, se necessário, apare as bordas com uma tesoura. Reserve.
Molho vinagrete
Em um recipiente pequeno, coloque o azeite de oliva, o suco de limão, o sal, a pimenta-do-reino e a mostarda. Misture bem com um garfo até o molho emulsificar e ficar homogêneo. Reserve.
Montagem
Coloque as folhas em uma travessa, adicione os legumes , as lascas de queijo e finalize com os ovos pochê. Regue com o molho vinagrete e sirva em seguida.
Uma opção clássica que surpreende pela delicadeza e sensação de leveza após uma refeição festiva.
Em uma panela, aqueça o leite em fogo médio até quase ferver. Enquanto isso, na batedeira, bata as claras em neve firme. Coloque colheradas das claras no leite quente e cozinhe rapidamente dos dois lados. Retire e reserve em uma travessa. Peneire as gemas e bata com açúcar na batedeira até ficar cremoso. Adicione ao leite e acrescente a baunilha ou as cascas de limão e o sal. Cozinhe em fogo médio, mexendo sempre, até engrossar e sem deixar ferver. Despeje o creme sobre as claras na travessa e deixe esfriar.
Dica: a pitada de sal realça o sabor e a casca do limão deve ser usada sem a parte branca para não amargar.
Entrega sabor e cor com baixa densidade calórica, equilibrando pratos tradicionais mais pesados.
Base
Legumes
Legumes
Em uma panela, aqueça a manteiga em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Acrescente os legumes e os temperos e cozinhe até ficarem macios. Reserve.
Base
Em uma panela, aqueça a manteiga em fogo médio, adicione a farinha de trigo e cozinhe por 1 minuto, mexendo sempre. Acrescente o leite aos poucos, mexendo até engrossar. Com o molho morno, incorpore as gemas, uma a uma, e misture até ficar homogêneo. Reserve.
Montagem
Misture o molho branco aos legumes e adicione o queijo. Na batedeira, bata as claras em neve firme e incorpore delicadamente ao molho com os legumes. Disponha em forma untada com manteiga e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 minutos, sem abrir o forno. Sirva imediatamente para manter a leveza do prato.
É uma base simples e elegante que combina com diversas frutas da estação.
Em uma panela, aqueça o leite com o extrato de baunilha em fogo baixo. Em uma tigela, bata as gemas com o açúcar até obter um creme claro. Adicione 1/3 do leite quente às gemas, mexendo sempre. Acrescente o restante do leite e coe a mistura.
Volte a mistura ao fogo baixo, mexendo até engrossar, sem deixar ferver para não talhar. Cubra o creme com plástico-filme em contato direto e leve à geladeira. Sirva com frutas vermelhas, morangos, pêssegos em calda ou salada de frutas.
A nutricionista Lúcia Endriukaite também recomenda:
Por João Pedro Costa
