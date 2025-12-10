Homenagem

Último romance de Preta Gil, O Kanalha dedica prêmio à cantora

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 10:20

O Kanalha exibe cordão com foto de Preta Gil Crédito: Ana Cora Lima/Folhapress

O Kanalha venceu o Prêmio Multishow de axé/pagodão do ano e dedicou o troféu a Preta Gil.

Ele venceu o prêmio com o hit "O Baiano Tem o Molho". O Kanalha subiu ao palco e fez uma série de agradecimentos, mas dedicou o prêmio à filha de Gilberto Gil: "Sou um cara formado por mulheres e, com certeza, elas vão concordar de dedicar esse prêmio não só para a minha família, mas para uma mulher que me ensinou muito a ser forte, a ter fé, a ter perseverança".

"Dedico esse prêmio a Preta Gil, e com certeza as mulheres da minha família estão representada", disse O Kanalha.

O cantor foi o último romance de Preta. Os rumores de um affair começaram em janeiro de 2024, foram confirmados pela cantora e os dois passaram a trocar elogios nas redes sociais: "Sem dúvidas, uma das pessoas mais f**** que existe nesse mundo. Te amo. Obrigado por todos os conselhos e puxões de orelha (risos). Que a nossa amizade seja indestrutível", escreveu o músico no Instagram.

Ele foi à premiação usando um colar com o rosto de Preta Gil. Em entrevista a Splash no tapete vermelho, O Kanalha relembrou o romance: "A Preta me salvou de muita coisa. Eu achei que nem existia mais amor e ela conseguiu reacender luzes na minha vida. Me fez ser forte para poder estar aqui hoje, trabalhar bastante, ter muita fé para poder continuar lutando".

"Ela é reflexo de guerreira, uma mulher potente. Muito disso ela deixou não só para mim, mas para as pessoas próximas dela. Me sinto honrado de ter feito parte disso, também. hoje, com certeza, ela estaria muito feliz me vendo aqui", disse O Kanalha.

