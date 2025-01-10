É do ES

Jade Picon usa biquíni de marca capixaba em Noronha

A influenciadora postou vários cliques usando biquíni de cortininha da marca Borana; veja detalhes
Liege Vervloet

Publicado em 10 de Janeiro de 2025 às 16:12

Em Noronha, Jade Picon usa biquíni de marca capixaba Crédito: Instagram/@jadepicon
De férias em Noronha, a influenciadora Jade Picon surpreendeu ao postar fotos usando um biquíni capixaba. A peça escolhida faz parte de uma coleção da marca Borana, é um modelo clássico cortininha em dois tons de azul e calcinha com amarração lateral e ponteira feita a mão, em crochê.
Patiara Aguiar, estilista da marca, não escondeu a surpresa ao ver Jade usando a peça. “Nossa, eu levei um susto porque não faço ideia de como o biquíni chegou até ela. Foi uma surpresa muito linda, porque a Jade sempre foi um sonho, uma vontade muito grande de vê-la usando Borana”, revela.

O modelo escolhido por Jade tem design com recorte central e combinação de tons azul-claro e azul-marinho. O trabalho artesanal da peça se destaca nas ponteiras da calcinha, em crochê. "Foi a primeira vez que fizemos com esse recorte no meio, essa coleção foi lançada no final de agosto e tem como proposta explorar combinações tom sobre tom", explica Patiara.
E essa não é a primeira vez que a Borana faz sucesso entre as celebridades. Famosas como Anitta, Pocah, Maya Massafera, Mel Maia, Patrícia Ramos e Agatha Sá já posaram nas redes sociais com peças da marca capixaba. 
Em 2020, Anitta causou ao aparecer numa rede social usando o maiô da marca capixaba. A peça, que também foi exibida no Big Brother Brasil 20 pelas participantes Gizelly Bicalho e Rafa Kalimann, foi da coleção "Reggae" que foi apresentada no São Paulo Fashion Week 2019. Uma coleção que apostou em texturas rústicas e no trabalho artesanal, como o crochê de malha e patchwork

